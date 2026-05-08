Binance sjell eventin global virtual “Binance Online”, me emra të njohur të kriptos, financës dhe teknologjisë
Binance, bursa më e madhe e kriptovalutave në botë për nga vëllimi i tregtimit dhe numri i përdoruesve, më 13 maj, duke nisur nga ora 11:00 UTC, sjell Binance Online — një event virtual me mbi katër orë program ekskluziv, që përfshin tryeza diskutimi, intervista dhe segmente me komunitetin. Eventi do të mbledhë disa nga emrat më të njohur në kripto, tregje, media dhe udhëheqjen e ekosistemit financiar.
Mes folësve të parë të konfirmuar janë:
Adam Back, CEO i Blockstream
Krijues i Hashcash dhe një nga figurat kryesore të lëvizjes cypherpunk të viteve 1990, Back sjell një perspektivë të ndërtuar mbi dekada përvojë në kriptografi dhe paranë digjitale. Sistemi i tij proof-of-work u bë pararendës teknik i mekanizmit të mining-ut të Bitcoin-it.
CZ, themelues i Binance dhe Giggle Academy
CZ sjell një këndvështrim të veçantë mbi mënyrën si lëvizin tregjet globale të kriptos, ku takohen kërkesa retail dhe ajo institucionale, si dhe si presioni rregullator e formëson industrinë në kohë reale. Ai do të paraqitet së bashku me një të ftuar të veçantë, për të cilin detaje të tjera do të bëhen të ditura më vonë.
Anthony Pompliano, themelues dhe CEO i Professional Capital Management
Pompliano është një nga zërat më të njohur që lidh kripton me trendet makro dhe sentimentin e tregut për një audiencë globale.
Rob Goldstein, COO i BlackRock
Goldstein sjell perspektivën e menaxherit më të madh të aseteve në botë, në një kohë kur BlackRock po rrit përfshirjen në asetet digjitale, nga ETP-të e kriptoaseteve deri te fondet e tokenizuara.
Chamath Palihapitiya, investitor dhe sipërmarrës
Palihapitiya sjell një këndvështrim të formësuar nga teknologjia, kapitali sipërmarrës dhe inovacioni afatgjatë, veçanërisht mbi vendin që asetet digjitale dhe AI mund të kenë në të ardhmen e financës së mbështetur nga interneti.
Brad Garlinghouse, CEO i Ripple
Garlinghouse sjell përvojën e një prej kompanive më të njohura të blockchain-it, veçanërisht në pagesa, infrastrukturë financiare dhe përdorime reale. Puna e tij në pagesat ndërkufitare dhe monedhat digjitale të bankave qendrore e lidh kripton me disa nga sfidat më të rëndësishme të financës globale.
Lily Liu, presidente e Solana Foundation
Liu sjell perspektivën e një ekosistemi të madh blockchain, në qendër të diskutimeve për shkallëzimin, rritjen e zhvilluesve dhe aplikacionet on-chain. Fokusi i Solana në infrastrukturë me performancë të lartë pasqyron drejtimin ku po shkon një pjesë e madhe e inovacionit teknik në industri.
Guy Turner dhe Nic Puckrin, Coin Bureau
Guy dhe Nic sjellin këndvështrimin e medias dhe edukimit për tregun, të njohur për miliona përdorues të kriptos në mbarë botën. Aftësia e tyre për të shpjeguar tema komplekse për një audiencë globale i bën zëra të rëndësishëm për komunitetin.
Yi He dhe Richard Teng, bashkë-CEO të Binance
Binance Online do të sjellë edhe Yi He dhe Richard Teng, duke u dhënë shikuesve mundësinë të dëgjojnë dhe të angazhohen drejtpërdrejt me udhëheqjen e Binance, ndërsa kompania vazhdon të luajë rol qendror në ekosistemin global të aseteve digjitale.
Përveç sesioneve me folës, Binance Online do të përfshijë edhe momente interaktive me komunitetin dhe shpërblime në vlerë prej 10,000 dollarësh gjatë programit. Eventi mbështetet nga partnerë si Fusionist, Pixels, Chromia, Epic dhe Zerobase.
Kontributet e tyre dhe të Binance do të shkojnë për dy iniciativa bamirëse në fushën e edukimit: 35,000 dollarë për UZH Blockchain Center në Universitetin e Cyrihut, për të mbështetur regjistrimin e studentëve në programin veror Deep Dive into Blockchain, si dhe 15,000 dollarë për Geeks Academy, akademia më e madhe e IT-së në Kirgistan, për zgjerimin e qasjes në kurse online për kriptovaluta dhe teknologji blockchain.
Pjesëmarrësit mund të regjistrohen paraprakisht në Binance Square për të ndjekur eventin kryesor më 13 maj, nga ora 11:00 UTC.