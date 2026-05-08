Trump njofton për armëpushim treditor mes Rusisë e Ukrainës: Do shkëmbehen 1 mijë të burgosur nga secila palë
Presidenti amerikan, Donald Trump ka njoftuar për një armëpushim treditor mes Rusisë dhe Ukrainës.
Siç bën të ditur Trump, armëpushimi do fillojë më 9 maj, duke shënuar një ndalim historik të konfliktit.
“Kam kënaqësinë të njoftoj se do të ketë një ARMËPUSHIM TRE-DITOR (9, 10 dhe 11 maj) në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Festimi në Rusi është për Ditën e Fitores, por gjithashtu edhe në Ukrainë, pasi ata ishin gjithashtu një pjesë dhe faktor i madh i Luftës së Dytë Botërore. Ky armëpushim do të përfshijë pezullimin e të gjitha aktiviteteve luftarake, si edhe një shkëmbim të 1,000 të burgosurve nga secili shtet. Kjo kërkesë u bë drejtpërdrejt nga unë dhe e vlerësoj shumë pranimin e saj nga Presidenti Vladimir Putin dhe Presidenti Volodymyr Zelenskyy. Shpresojmë që ky të jetë fillimi i fundit të një lufte shumë të gjatë, vdekjeprurëse dhe të luftuar ashpër. Bisedimet për t’i dhënë fund këtij konflikti madhor, më i madhi që nga Lufta e Dytë Botërore, po vazhdojnë dhe ne po afrohemi gjithnjë e më shumë çdo ditë. Faleminderit për vëmendjen ndaj kësaj çështjeje! Presidenti DONALD J. TRUMP.”