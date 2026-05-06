Ben-Meir: Kriza politike rrezikon dialogun me Serbinë dhe integrimin euro-atlantik të Kosovës
Dështimi për të zgjedhur Presidentin e vendit brenda afatit kushtetues ka çuar në shpërndarjen e Kuvendit dhe ka hapur rrugën për zgjedhje të reja parlamentare më 7 qershor.
Ky zhvillim vjen në një kohë kur skena politike në Kosovë vazhdon të karakterizohet nga përçarje të thella dhe vështirësi në arritjen e konsensusit për çështje kyçe shtetërore.
Në këtë kontekst, profesori amerikan i marrëdhënieve ndërkombëtare, Alon Ben-Meir, në një intervistë për Lajmi.net ka vlerësuar ndikimin e këtyre zhvillimeve në stabilitetin politik dhe të ardhmen euro-atlantike të vendit.
Ai tha se kjo situatë e paqartë mund të ndikojë negativisht edhe në dialogun me Serbinë dhe në përfitimin nga iniciativat rajonale dhe ato të Bashkimit Evropian.
“Paqëndrueshmëria e vazhdueshme politike ka implikime për integrimin euro-atlantik të Kosovës. Siç kanë vënë në dukje analistët, zgjedhjet e përsëritura dhe bllokada institucionale mund të ngadalësojnë zbatimin e reformave dhe të zhvendosin fokusin nga prioritetet strategjike, përfshirë procesin e integrimit në BE dhe dialogun me Serbinë. Kjo gjithashtu mund të ndikojë në aftësinë e Kosovës për të përfituar nga nismat rajonale dhe ato të mbështetura nga BE. Mund të dobësojë gjithashtu kredibilitetin e Kosovës si partner i besueshëm, të inkurajojë shtetet skeptike anëtare dhe të ulë vrullin për sigurimin e hapave drejt kandidaturës dhe përafrimeve të sigurisë”, tregoi Ben-Meir për lajmi.net
Në fund, Ben Meir thekson se dalja nga ngërçi kërkon përkushtim serioz nga aktorët politikë për të ndërtuar konsensus dhe për të respektuar kornizën kushtetuese.
“Një rrugë e mundshme përpara do të përfshinte përpjekje të ripërtërira nga aktorët politikë për të arritur konsensus mbi çështjet kyçe institucionale, veçanërisht ato që kërkojnë shumica të cilësuara. Forcimi i respektimit të kornizës kushtetuese dhe sigurimi i funksionimit efektiv të institucioneve janë hapa thelbësorë. Për më tepër, bashkëpunimi i qëndrueshëm politik do të ishte i rëndësishëm për avancimin e reformave dhe ruajtjen e angazhimit me partnerët ndërkombëtarë. Kjo mund të kërkojë gjithashtu ndërmjetësim të besueshëm nga partnerët ndërkombëtarë, stimuj të kalibruar për kompromis dhe kosto më të qarta për bllokimin, për të rindërtuar gradualisht besimin midis palëve rivale”, përfundoi ai për lajmi.net
Përpjekjet disamujore për zgjedhjet e presidentit të ri dështuan në mungesë të lëshimeve nga partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti, Lëvizja Vetëvendosje, dhe dy partive më të mëdha opozitare, PDK dhe LDK.
Kurti kishte zhvilluar takime me liderët e tyre në muajt e kaluar, por ata asnjëherë s’u dukën afër një marrëveshjeje për një president të ri.
Partia në pushtet nxori në dy raste nga dy kandidatë në votim në Kuvend, përfshirë dy që tha ishin jopartiakë këtë muaj në përfundim të mandatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit – por në të dyja rastet opozita e braktisi sallën duke e pamundësuar votimin.
Nevojitet prania e 2/3 të deputetëve në Kuvendin me 120 vende që votimi për presidentin e Kosovës të jetë i vlefshëm.
Moszgjidhja e presidentit brenda afatit çoi në shpërndarjen e Kuvendit dhe shkuarjen drejtpërdrejt në zgjedhje parlamentare./Lajmi.net/