Nagavci: Opozita e shfrytëzoi postin e presidentit, zgjedhjet s’do të sjellin rezultat të ri
Ish-deputetja, Arbërie Nagavci goditi opozitën duke thënë se “është shfrytëzuar pozita e presidentit për të injoruar fjalën e qytetarëve”. Sipas saj zgjedhjet e 7 Qershorit “nuk do të sjellin asnjë rezultat të ri”. “Qëllimi i PDK-së dhe LDK-së prej fillimit ka qenë që të shkohet në zgjedhje të reja”, tha Nagavci në Pressing.
Lajme
Ish-deputetja, Arbërie Nagavci goditi opozitën duke thënë se “është shfrytëzuar pozita e presidentit për të injoruar fjalën e qytetarëve”.
Sipas saj zgjedhjet e 7 Qershorit “nuk do të sjellin asnjë rezultat të ri”.
“Qëllimi i PDK-së dhe LDK-së prej fillimit ka qenë që të shkohet në zgjedhje të reja”, tha Nagavci në Pressing.