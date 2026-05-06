Hasani: Me LVV-në PDK-ja në koalicion asnjëherë

Nait Hasani tha se Partia Demokratike e Kosovës duhej të ndërtonte një unitet të brendshëm dhe të shmangte përçarjet. “Me së pari ftesë është dashtë me i bo Fatmir Limaj dhe Ramiz Lladrovci, me i ofru dhe me e shu atë konflikt që është bërë, dhe me dalë me thënë që jemi bashkë, kemi vizion…

Lajme

06/05/2026 22:01

Nait Hasani tha se Partia Demokratike e Kosovës duhej të ndërtonte një unitet të brendshëm dhe të shmangte përçarjet.

“Me së pari ftesë është dashtë me i bo Fatmir Limaj dhe Ramiz Lladrovci, me i ofru dhe me e shu atë konflikt që është bërë, dhe me dalë me thënë që jemi bashkë, kemi vizion të përbashkët”, ka deklaruar Hasani.

Ai shtoi se bashkëpunimi me Lëvizja Vetëvendosje nuk duhet të jetë opsion për Partinë Demokratike e Kosovës.

“Veç me VV, PDK nuk duhet me bë koalicion asnjëherë, sepse po të kishte VV vullnet, do t’i kishte shmangur zgjedhjet e dhjetorit. Vota ime nuk shkon për VV, sepse na ka çuar në zgjedhje dy herë”, u shpreh ai për RTV21.

Artikuj të ngjashëm

May 6, 2026

Hoxhaj thirrje mërgatës: Kosova ka nevojë për drejtim të ri, zëri...

May 6, 2026

Nagavci: Opozita e shfrytëzoi postin e presidentit, zgjedhjet s’do të sjellin...

May 6, 2026

Arrestohen dy të dyshuar për vjedhje të rëndë në Mitrovicë të veriut

May 6, 2026

Lituania shpreh gatishmërinë që të presë 5000 trupat amerikane që Trump...

May 6, 2026

Netanyahu thotë se komandanti i Hezbollahut sulmoi vendbanimet dhe ushtarët izraelitë...

May 6, 2026

Trump paralajmëron se sulmet ndaj Iranit do të rifillojnë, nëse nuk...

Lajme të fundit

Hoxhaj thirrje mërgatës: Kosova ka nevojë për drejtim...

Nagavci: Opozita e shfrytëzoi postin e presidentit, zgjedhjet...

Arrestohen dy të dyshuar për vjedhje të rëndë në Mitrovicë të veriut

Raportohet se Agim Bahtiri peshkoi pa leje në...