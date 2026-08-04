BE-ja sërish kërkon të pezullohen rrënimet pranë Ujmanit

Bashkimi Evropian sërish ka bërë thirrje për pezullimin e rrënimeve të objekteve pranë liqenit të Ujmanit, për të cilat autoritetet kosovare thonë se janë ndërtuar pa leje. Zyrtarët evropianë përsërisin se shprehin keqardhje për këto veprime dhe u bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës që të pezullojnë të gjitha rrënimet derisa gjykatat kompetente të marrin një…

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04/08/2026 18:39

Bashkimi Evropian sërish ka bërë thirrje për pezullimin e rrënimeve të objekteve pranë liqenit të Ujmanit, për të cilat autoritetet kosovare thonë se janë ndërtuar pa leje.

Zyrtarët evropianë përsërisin se shprehin keqardhje për këto veprime dhe u bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës që të pezullojnë të gjitha rrënimet derisa gjykatat kompetente të marrin një vendim përfundimtar.

“Nga ana jonë, na vjen keq për prishjen e shtëpive, veçanërisht pasi kërkesat për pronësi janë ende nën shqyrtim gjyqësor. Dhe BE-ja u bën thirrje institucioneve të Kosovës të ndalojnë çdo prishje të mëtejshme dhe gjithashtu të punojnë me banorët e prekur dhe autoritetet lokale për të gjetur zgjidhje ligjore dhe të qëndrueshme. Dhe çdo hap i pakthyeshëm, përfshirë prishjen, duhet të pezullohet derisa gjykata kompetente të ketë dhënë një vendim përfundimtar mbi kërkesat e pazgjidhura”, ka theksuar Anitta Hipper, zëdhënëse e BE-së, raporton RTK.

Kjo është hera e dytë brenda një jave që Bashkimi Evropian kërkon publikisht ndërprerjen e rrënimeve pranë liqenit të Ujmanit. Javën e kaluar, Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë reagoi për këtë çështje, duke theksuar se veprimet e institucioneve të Kosovës po zhvillohen në kohën kur banorët kanë nisur procedura gjyqësore kundër vendimeve për rrënimin e objekteve. Sipas BE-së, gjatë këtij procesi nuk janë respektuar procedurat e rregullta gjyqësore.

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