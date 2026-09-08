BE-ja reagon për funeralin e Ratko Mlladiqit: Pamjet ishin tronditëse
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kanë reaguar për funeralin e ish-komandantit serb të dënuar për krime lufte, Ratko Mlladiq, pas kritikave për heshtjen e tyre. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar në rrjetet sociale, dy liderët e BE-së i kanë cilësuar si “tronditëse” pamjet…
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Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kanë reaguar për funeralin e ish-komandantit serb të dënuar për krime lufte, Ratko Mlladiq, pas kritikave për heshtjen e tyre.
Në një deklaratë të përbashkët të publikuar në rrjetet sociale, dy liderët e BE-së i kanë cilësuar si “tronditëse” pamjet nga ceremonia e mbajtur në Beograd, raporton lajmi.net
“Pamjet e funeralit të djeshëm të Ratko Mlladiq në Beograd ishin tronditëse. Ratko Mlladiq ishte një kriminel lufte i dënuar. Ai ishte përgjegjës për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai vdiq ndërsa vuante dënimin me burgim të përjetshëm për gjenocidin në Srebrenicë dhe krime të tjera. Elementet e mbështetjes zyrtare dhe prania e disa zyrtarëve të lartë serbë në funeral janë thellësisht për të ardhur keq. Kjo përfaqëson një dështim për t’u përballur me një kapitull të errët në historinë e kohëve të fundit evropiane dhe është në kundërshtim me vlerat që e udhëheqin Serbinë drejt Bashkimit Evropian”, thanë udhëheqësit e BE-së.
“Mendimet tona janë me viktimat e krimeve të kryera në ish-Jugosllavi”, shtuan Costa dhe von der Leyen.
Dy zyrtarët evropianë ishin kritikuar për qëndrimin e tyre edhe nga kryeministri kroat Andrej Plenkoviq. Ai kishte kërkuar reagim më të qartë ndaj glorifikimit të Mlladiqit, duke thënë se nuk mjafton që për këtë çështje të flasin vetëm zëdhënësit e institucioneve evropiane./Lajmi.net/