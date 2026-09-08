Virozat sezonale, porosia e mjekut: Fëmijet dhe gratë shtatzëna të kenë kujdes
Në ditët me temperatura të larta, sistemi imunitar i njeriut ballafaqohet edhe me viroza të ndryshme të cilat përhapen për shkak të faktorëve të ndryshëm. Në Klan Kosova me Rushit Ismajlin, u diskutua se si ndikojnë këto viroza, kush i kalon më lehtë e kush heq më shumë. Mjeku porositi që fëmijet dhe gratë shtatzëna…
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Në ditët me temperatura të larta, sistemi imunitar i njeriut ballafaqohet edhe me viroza të ndryshme të cilat përhapen për shkak të faktorëve të ndryshëm.
Në Klan Kosova me Rushit Ismajlin, u diskutua se si ndikojnë këto viroza, kush i kalon më lehtë e kush heq më shumë.
Mjeku porositi që fëmijet dhe gratë shtatzëna të kenë kujdes.