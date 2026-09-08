Kurti: Nesër e kanë thirrë seancën e Kuvendit, do të jemi aty

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka folur për zhvillimet e fundit në Kuvend, gjatë një konference për media të përbashkët me Artane Rizvanollin, ku në fokus ishte çështja e energjisë. I pyetur nëse Lëvizja Vetëvendosje do të propozojë ndonjë kandidat për kryetar të Kuvendit, Kurti tha se nesër do të mbahet seanca dhe se deputetët…

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08/09/2026 10:29

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka folur për zhvillimet e fundit në Kuvend, gjatë një konference për media të përbashkët me Artane Rizvanollin, ku në fokus ishte çështja e energjisë.

I pyetur nëse Lëvizja Vetëvendosje do të propozojë ndonjë kandidat për kryetar të Kuvendit, Kurti tha se nesër do të mbahet seanca dhe se deputetët e grupit parlamentar të VV-së do të jenë të pranishëm, raporton lajmi.net

“Nesër ka seancë dhe do të jemi aty”, deklaroi Kurti./Lajmi.net/

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