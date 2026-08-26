Baraliu pas takimit Kurti-Abdixhiku: Duhet marrëveshje për një kandidat të pranueshëm për president
Profesori i së Drejtës Kushtetuese, Mazllum Baraliu, ka komentuar takimin mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kreut të LDK-së, Lumir Abdixhiku, si dhe deklaratat optimiste pas këtij takimi. Baraliu në Gazeta ka thënë se deklaratat optimiste pas takimeve politike nuk duhet të mbeten vetëm në nivel të premtimeve, por duhet të pasohen me rezultate…
Lajme
Profesori i së Drejtës Kushtetuese, Mazllum Baraliu, ka komentuar takimin mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kreut të LDK-së, Lumir Abdixhiku, si dhe deklaratat optimiste pas këtij takimi.
Baraliu në Gazeta ka thënë se deklaratat optimiste pas takimeve politike nuk duhet të mbeten vetëm në nivel të premtimeve, por duhet të pasohen me rezultate konkrete.
“Këta janë mësuar të japin deklarata shpresëdhënëse, por rezultatet të jenë krejt tjera nga ajo që pret opinioni publik”, është shprehur Baraliu.
Sipas tij, kjo qasje dhe vazhdimi i ngërçit politik po e dëmton rëndë shtetin e Kosovës, interesat e qytetarëve dhe reputacionin e vendit.
“Ky ngërç politik që po e dëmton deri në shkatërrim shtetin e Kosovës dhe interesat e qytetarëve brenda dhe jashtë vendit, po e dëmton edhe reputacionin e një vendi demokratik dhe aftësinë e Republikës për të qenë krah për krah me shtetet tjera”, ka deklaruar ai.
Baraliu ka theksuar se palët duhet të arrijnë marrëveshje për një kandidat për president, i cili do të ishte i pranueshëm për të dyja palët.
“Duhet të ketë marrëveshje dhe duhet të ketë një kandidat për të cilin pajtohen palët. Kjo mënyrë e kontaktimit me njëri-tjetrin dhe e zvarritjes së paarsyeshme dhe pa kufi, në aspektin diplomatik, është nonsens dhe do të duhej të ndërpritej. S’ka pse të zvarritet procesi”, ka thënë Baraliu./Lajmi.net/