Milani sundon në derbin e qytetit, kuqezinjtë e turpërojnë Interin
AC Milan ka regjistruar një fitore të madhe në “Derby della Madonnina”, duke mposhtur Interin me rezultat 3:1 në “San Siro”. Diego Moreira ishte protagonisti kryesor i kuqezinjve, me dy asistime dhe një gol spektakolar nga goditja e lirë, ndërsa skuadra e Ruben Amorimit e zgjati në tetë ndeshje serinë pa humbje ndaj rivalit të…
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AC Milan ka regjistruar një fitore të madhe në “Derby della Madonnina”, duke mposhtur Interin me rezultat 3:1 në “San Siro”.
Diego Moreira ishte protagonisti kryesor i kuqezinjve, me dy asistime dhe një gol spektakolar nga goditja e lirë, ndërsa skuadra e Ruben Amorimit e zgjati në tetë ndeshje serinë pa humbje ndaj rivalit të qytetit.
Milani ka reaguar në mënyrën më të mirë pas humbjes ndaj Bolognas në mesjavë, duke triumfuar në derbin e madh kundër Interit dhe duke e ngushtuar në vetëm katër pikë diferencën me zikaltërit në renditjen e Serie A.
Trajneri Ruben Amorim bëri gjashtë ndryshime në formacionin që ishte mposhtur nga Bologna dhe vendimet e tij rezultuan vendimtare.
Kuqezinjtë e nisën takimin në mënyrë të shkëlqyer, duke realizuar dy gola brenda dhjetë minutave të para.
Pulisic dhe Rabiot tronditin Interin që në fillim
Milani kaloi në epërsi në minutën e katërt, pas një aksioni të bukur të organizuar nga Diego Moreira.
Portugezi krijoi hapësirën e nevojshme në krah dhe dërgoi një harkim të saktë brenda zonës, ku Christian Pulisic realizoi me kokë nga afërsia.
Për amerikanin, ky ishte goli i katërt në derbet kundër Interit.
Vetëm gjashtë minuta më vonë, Milani goditi sërish.
Moreira ishte përsëri protagonist, këtë herë me një harkim të ulët nga goditja e këndit, të cilin Adrien Rabiot e shfrytëzoi në mënyrë mjeshtërore.
Mesfushori francez realizoi me një goditje elegante, ndërsa topi preku shtyllën përpara se të përfundonte në rrjetë.
Pas vetëm dhjetë minutave lojë, Milani kryesonte 2:0 dhe kishte marrë kontrollin e derbit.
Bastoni rikthen Interin në lojë
Pas fillimit të dobët, Interi u përpoq të reagonte dhe nisi të krijonte raste përpara portës së Mike Maignanit.
Yann Bisseck dhe Carlos Augusto nuk arritën të shfrytëzonin mundësitë e tyre me kokë, por presioni i zikaltërve dha rezultat në minutën e 22-të.
Hakan Çalhanoğlu ekzekutoi një goditje nga këndi, ndërsa Manuel Akanji e devijoi topin me kokë drejt Alessandro Bastonit.
Mbrojtësi italian u tregua i saktë dhe e dërgoi topin në rrjetë, duke e ngushtuar rezultatin në 2:1.
Goli i dha zemër Interit, i cili vazhdoi të kërkonte barazimin.
Çalhanoğlu provoi me një goditje të rrezikshme, por Maignan reagoi duke e devijuar topin mbi traversë.
Portieri francez pati edhe disa ndërhyrje të tjera të rëndësishme, përfshirë një pritje të shkëlqyer ndaj tentimit të Djed Spences.
Supergoli i Moreiras vulos pjesën e parë
Kur dukej se Interi mund të rikthehej në lojë, Diego Moreira mori përsëri vëmendjen.
Në minutën e 43-të, portugezi ekzekutoi një goditje të lirë pranë zonës së rreptësisë.
Me një goditje të shkëlqyer teknike, ai e dërgoi topin në këndin e portës, jashtë mundësive të reagimit të Josep Martínezit.
Ishte një realizim spektakolar që riktheu epërsinë prej dy golash për Milanin.
Me një gol dhe dy asistime brenda pjesës së parë, Moreira u shndërrua në protagonistin kryesor të derbit.
Kuqezinjtë shkuan në pushim me rezultatin 3:1, duke hedhur hapa të rëndësishëm drejt fitores.
Interi kërkon rikthimin, por Milani reziston
Në pjesën e dytë, Interi u përpoq të shtonte presionin për të rikthyer rezultatin.
Hakan Çalhanoğlu krijoi një tjetër mundësi të mirë, duke dërguar një pasim të bukur për Carlos Auguston.
Megjithatë, mbrojtësi anësor nuk arriti ta shfrytëzonte rastin me kokë.
Augusto provoi edhe me një goditje tjetër, por topi përfundoi jashtë portës.
Nicolò Barella gjithashtu pati mundësi të rrezikonte, por u ndal nga një bllokim i rëndësishëm i Sankhoun Diawaras dhe ndërhyrja e Strahinja Pavlovićit.
Milani u përqendrua në ruajtjen e epërsisë, duke treguar më shumë siguri në mbrojtje krahasuar me ndeshjen e humbur ndaj Bolognas.
VAR-i anulon penalltinë e Interit
Një nga momentet më të diskutueshme të pjesës së dytë ndodhi në minutat e fundit, kur gjyqtari akordoi fillimisht penallti në favor të Interit.
Megjithatë, pas ndërhyrjes së VAR-it dhe rishikimit të pamjeve, u konstatua se harkimi i Henrikh Mkhitaryanit kishte prekur pjesën e barkut të Mario Gilas dhe jo dorën e tij.
Si rezultat, vendimi për penallti u anulua.
Ky episod ia hoqi Interit një nga mundësitë e fundit për ta ngushtuar rezultatin.
Në anën tjetër, Alphadjo Cissé pati një rast për Milanin me një goditje nga distanca, por Josep Martínez arriti ta ndalte.
Rezultati mbeti i pandryshuar deri në përfundimin e ndeshjes.
Milani i afrohet Interit, Lazio mund të marrë kreun
Fitorja 3:1 ka rëndësi të madhe për Milanin, i cili reagoi menjëherë pas humbjes së parë në kampionat nën drejtimin e Ruben Amorimit.
Kuqezinjtë regjistruan ndeshjen e tetë radhazi pa humbje ndaj Interit në të gjitha garat, duke vazhduar ecurinë pozitive në përballjet direkte.
Me këtë triumf, Milani e ngushton në katër pikë diferencën me rivalin e qytetit.
Në anën tjetër, Interi pësoi humbjen e parë në Serie A këtë sezon, pas një fillimi shumë të mirë të kampionatit.
Zikaltërit mbeten përkohësisht në krye të renditjes, por rezultati i derbit i jep Lazios mundësinë të shkëputet me tri pikë nëse triumfon kundër Cagliarit të dielën.
Për Milanin, kjo fitore përfaqëson jo vetëm tri pikë të rëndësishme, por edhe një sukses prestigjioz ndaj rivalit historik, në një ndeshje ku Diego Moreira ishte vendimtar. /GazetaExpress/
Rezultati përfundimtar: AC Milan 3:1 Inter
Golashënuesit:
AC Milan: Christian Pulisic (4′), Adrien Rabiot (10′), Diego Moreira (43′).
Inter: Alessandro Bastoni (22′).
Lojtari i ndeshjes: Diego Moreira – një gol dhe dy asistime.