“T’bon kahre kjo gru kështu”, Valdrin Sahiti ka disa fjalë për Elvana Gjatën
Dizajneri i njohur kosovar, Valdrin Sahiti, gëzon raporte shumë të mira shoqërore me këngëtaren e njohur, Elvana Gjata. Së fundmi, ai ka publikuar një fotografi të artistes, ku ajo shihet pranë një veture luksoze. Ajo që mori vëmendjen ishte mbishkrimi që Valdrini i la fotografisë, duke iu drejtuar Elvanës me fjalët: “Të bon kahre kjo…
ShowBiz
Dizajneri i njohur kosovar, Valdrin Sahiti, gëzon raporte shumë të mira shoqërore me këngëtaren e njohur, Elvana Gjata.
Së fundmi, ai ka publikuar një fotografi të artistes, ku ajo shihet pranë një veture luksoze.
Ajo që mori vëmendjen ishte mbishkrimi që Valdrini i la fotografisë, duke iu drejtuar Elvanës me fjalët: “Të bon kahre kjo gru kështu”.