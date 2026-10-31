“T’bon kahre kjo gru kështu”, Valdrin Sahiti ka disa fjalë për Elvana Gjatën

Dizajneri i njohur kosovar, Valdrin Sahiti, gëzon raporte shumë të mira shoqërore me këngëtaren e njohur, Elvana Gjata. Së fundmi, ai ka publikuar një fotografi të artistes, ku ajo shihet pranë një veture luksoze. Ajo që mori vëmendjen ishte mbishkrimi që Valdrini i la fotografisë, duke iu drejtuar Elvanës me fjalët: “Të bon kahre kjo…

ShowBiz

31/10/2026 17:02

Dizajneri i njohur kosovar, Valdrin Sahiti, gëzon raporte shumë të mira shoqërore me këngëtaren e njohur, Elvana Gjata.

Së fundmi, ai ka publikuar një fotografi të artistes, ku ajo shihet pranë një veture luksoze.

Ajo që mori vëmendjen ishte mbishkrimi që Valdrini i la fotografisë, duke iu drejtuar Elvanës me fjalët: “Të bon kahre kjo gru kështu”.

Screenshot

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