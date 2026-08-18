Austria ndalon shaminë për vajzat nën 14 vjeç
Austria ka ndaluar shamitë për nxënësit nën moshën 14 vjeç që nga shtatori. Ligji u miratua me mbështetjen e disa partive politike, ndërsa kundërshtohet nga përfaqësuesit e komunitetit mysliman, organizatat fetare dhe një pjesë e shoqërisë civile. Ky është një përpjekje e re pasi një masë e ngjashme nga viti 2019 dështoi në Verfassungsgerichtshof për…
Bota
Austria ka ndaluar shamitë për nxënësit nën moshën 14 vjeç që nga shtatori. Ligji u miratua me mbështetjen e disa partive politike, ndërsa kundërshtohet nga përfaqësuesit e komunitetit mysliman, organizatat fetare dhe një pjesë e shoqërisë civile.
Ky është një përpjekje e re pasi një masë e ngjashme nga viti 2019 dështoi në Verfassungsgerichtshof për shkak të një konflikti me parimin e neutralitetit fetar të shtetit. Megjithëse kundërshtimet e mëparshme ndaj ligjit u hodhën poshtë sepse nuk ishte ende në fuqi, çështja pritet të përfundojë përsëri në Gjykatën Kushtetuese sapo të fillojnë të vendosen dënimet e para. Kjo mund të rihapë fatin ligjor të ndalimit.
Në të njëjtën kohë, shkollat tashmë po përgatiten për të zbatuar masën. Ministria e Arsimit, e udhëhequr nga Christoph Wiederkehr, ka dërguar udhëzime për institucionet arsimore për muaj të tërë se si të veprohet në rast të shkeljes së ndalimit.
Sipas udhëzimeve, mësuesit janë të detyruar të reagojnë menjëherë nëse vënë re një shkelje të rregullave dhe ta paralajmërojnë nxënësen dhe t’i kërkojnë asaj të heqë shaminë. Në rast refuzimi, rasti i raportohet drejtorit, i cili më pas organizon një bisedë me prindërit dhe nxënësen.
Kjo bisedë duhet të zhvillohet me qetësi dhe pa përshkallëzim, dhe familjeve u jepen informacione zyrtare në lidhje me ligjin. Materialet përkthehen në disa gjuhë, duke përfshirë arabishten, turqishten dhe persishten. Nëse ndalimi ende injorohet, rasti merret përsipër nga autoriteti arsimor. Pas shkeljes së pestë, fillohen procedurat zyrtare, të cilat mund të rezultojnë në gjoba që variojnë nga 150 deri në 800 euro. Përveç prindërve dhe nxënësve, pasojat parashikohen edhe për mësuesit – mosrespektimi i rregullave mund të trajtohet si shkelje e detyrës zyrtare.