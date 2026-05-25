​Asamblistët në Mitrovicën e Veriut miratojnë largimin e mbishkrimit “Unë e dua Mitrovicën”

Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut ka miratuar sot propozimin për largimin e mbishkrimit “Unë e dua Mitrovicën”, i cili ishte vendosur nga administrata e kaluar komunale në fillim të tetorit të vitit të kaluar. Kjo pikë nuk kishte qenë pjesë e rendit fillestar të ditës që u ishte dorëzuar mediave rreth dhjetë ditë më…

Lajme

25/05/2026 13:54

Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut ka miratuar sot propozimin për largimin e mbishkrimit “Unë e dua Mitrovicën”, i cili ishte vendosur nga administrata e kaluar komunale në fillim të tetorit të vitit të kaluar.

Kjo pikë nuk kishte qenë pjesë e rendit fillestar të ditës që u ishte dorëzuar mediave rreth dhjetë ditë më parë, por u shtua gjatë seancës me kërkesë të asamblistëve të Lista Serbe.

Propozimi u miratua me 10 vota për dhe 5 kundër.

Kundër votuan asamblistët nga Inciativa Qytetare “Veriu për të gjithë”, Marko Jakshiq dhe Ivan Miletić, si dhe asamblisit i Demokracia Serbe, Ivan Miletić. Kundër kësaj pike të ditë votuan edhe Aida Ferati-Doli nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Emir Azemi nga Partia Demokratike e Kosovës, raporton KP.

Mbishkrimi “Unë e dua Mitrovicën” ishte vendosur pasi më 2 tetor 2025 ishte larguar mbishkrimi i mëparshëm në cirilik “Unë e dua K. Mitrovicën”, duke u zëvendësuar me një version të ri në alfabet latin, me zemër të gjelbër dhe stemë të re komunale.

Artikuj të ngjashëm

May 25, 2026

Kosova dhe Shqipëria do të bashkojnë në sigurinë e kufirit

May 25, 2026

Mbi 1.5 milionë pelegrinë kanë mbërritur në Mekë për haxh

May 25, 2026

​Kina zgjeron ndikimin në Ballkan përmes Serbisë: Vuçiq firmos 23 marrëveshje...

May 25, 2026

Nasim Haradinaj për Kurtin: E ka sulmuar UÇK-në, e ka kallë Parlamentin

May 25, 2026

Marrëveshja SHBA-Iran “95% e përfunduar”, por jo gati për nënshkrim

May 24, 2026

Mijëra njerëz protestojnë në Madrid, kërkojnë dorëheqjen e Sanchezit

Lajme të fundit

Kosova dhe Shqipëria do të bashkojnë në sigurinë e kufirit

Mbi 1.5 milionë pelegrinë kanë mbërritur në Mekë për haxh

​Kina zgjeron ndikimin në Ballkan përmes Serbisë: Vuçiq...

Namazi i Bajramit falet në ora 06:30 në Shqipëri