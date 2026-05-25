Hargreaves pas takimit me Haxhiun: Kuvendi i ri ta zgjedh Presidentin, ndërsa tani të ndalet abuzimi i grave politikane në rrjete sociale

Ambasadori i Britanisë së Madhe, Jonathan Hargreaves ka realizuar sot një takim me Ushtruesen e Detyres së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiun. Ai ka thënë se me të ka diskutuar për rëndësinë që Kuvendi i ri ta zgjedh Presidentin pas zgjedhjeve. “Sot në mëngjes u takova me ushtruesen e detyrës së Presidentes dhe ushtruesen e…

Lajme

25/05/2026 13:23

Ambasadori i Britanisë së Madhe, Jonathan Hargreaves ka realizuar sot një takim me Ushtruesen e Detyres së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiun.

Ai ka thënë se me të ka diskutuar për rëndësinë që Kuvendi i ri ta zgjedh Presidentin pas zgjedhjeve.

“Sot në mëngjes u takova me ushtruesen e detyrës së Presidentes dhe ushtruesen e detyrës së Kryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiu. Diskutuam rëndësinë që Kuvendi i ri të jetë në gjendje ta zgjedhë presidentin pas zgjedhjeve, për të shmangur zgjedhje të tjera dhe humbjen e mundësive për Kosovën. Theksova nevojën që partitë politike të bëjnë kompromis për të shmangur një skenar të tillë”, ka shkruar Hargreaves.

Ai ka thënë se me Haxhiun ka diskutuar edhe për “abuzimin e tmerrshëm” ndaj grave politikane.

“Gjithashtu diskutuam abuzimin e tmerrshëm ndaj grave politikane në rrjetet sociale dhe shpresuam që të gjithë liderët partiakë ta bëjnë të qartë se kjo është e papranueshme”, ka shtuar ai. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

May 25, 2026

Kosova dhe Shqipëria do të bashkojnë në sigurinë e kufirit

May 25, 2026

Mbi 1.5 milionë pelegrinë kanë mbërritur në Mekë për haxh

May 25, 2026

​Kina zgjeron ndikimin në Ballkan përmes Serbisë: Vuçiq firmos 23 marrëveshje...

May 25, 2026

Nasim Haradinaj për Kurtin: E ka sulmuar UÇK-në, e ka kallë Parlamentin

May 25, 2026

Marrëveshja SHBA-Iran “95% e përfunduar”, por jo gati për nënshkrim

May 24, 2026

Mijëra njerëz protestojnë në Madrid, kërkojnë dorëheqjen e Sanchezit

Lajme të fundit

Kosova dhe Shqipëria do të bashkojnë në sigurinë e kufirit

Mbi 1.5 milionë pelegrinë kanë mbërritur në Mekë për haxh

​Kina zgjeron ndikimin në Ballkan përmes Serbisë: Vuçiq...

Namazi i Bajramit falet në ora 06:30 në Shqipëri