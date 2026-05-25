Nasim Haradinaj për Kurtin: E ka sulmuar UÇK-në, e ka kallë Parlamentin

Ish-nënkryetari i OVL UÇK-së, Nasim Haradinaj, ka komentuar deklaratën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, i cili në shpalosjen e programit të VV-së për zgjedhjet e 7 qershorit, premtoi mbështetje institucionale për kategoritë e dala nga lufta. Në një prononcim për Klankosova, Haradinaj tha se si deklaratë duket e mirë, megjithatë këtë premtim, ai e…

Lajme

25/05/2026 14:17

Ish-nënkryetari i OVL UÇK-së, Nasim Haradinaj, ka komentuar deklaratën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, i cili në shpalosjen e programit të VV-së për zgjedhjet e 7 qershorit, premtoi mbështetje institucionale për kategoritë e dala nga lufta.

Në një prononcim për Klankosova, Haradinaj tha se si deklaratë duket e mirë, megjithatë këtë premtim, ai e llogarit si fushatë pasi, siç tha, nuk i besohet një njeriu që e ka sulmuar UÇK-në.

“Si deklaratë duket e mirë dhe e mirëpret çdokush. Por, sa i besohet një njeriu që e ka sulmuar UÇK-në, ka rrahur policë, e ka kall Parlamentin? I njëjti që gjashtë vjet i ka injoruar kategoritë e dala nga lufta. Nuk e di sa bindëse do të jetë për ata që e dëgjojnë. Unë e llogaris fushatë”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

May 25, 2026

Mbi 1.5 milionë pelegrinë kanë mbërritur në Mekë për haxh

May 25, 2026

​Kina zgjeron ndikimin në Ballkan përmes Serbisë: Vuçiq firmos 23 marrëveshje...

May 25, 2026

Aksident i rëndë në rrugën Viti-Kllokot, tre persona dërgohen në spital

May 25, 2026

Marrëveshja SHBA-Iran “95% e përfunduar”, por jo gati për nënshkrim

May 24, 2026

Mijëra njerëz protestojnë në Madrid, kërkojnë dorëheqjen e Sanchezit

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Mbi 1.5 milionë pelegrinë kanë mbërritur në Mekë për haxh

​Kina zgjeron ndikimin në Ballkan përmes Serbisë: Vuçiq...

Namazi i Bajramit falet në ora 06:30 në Shqipëri

Aksident i rëndë në rrugën Viti-Kllokot, tre persona dërgohen në spital