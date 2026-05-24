Mijëra njerëz protestojnë në Madrid, kërkojnë dorëheqjen e Sanchezit

24/05/2026 23:46

Dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në Madrid për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit spanjoll, Pedro Sanchez pas një sërë skandalesh korrupsioni.

Protesta u thirr nga shoqata spanjolle e Shoqërisë Civile, e cila tha se morën pjesë rreth 80,000 njerëz, shumë më tepër se vlerësimi i qeverisë prej 40,000, shkruan Euronews, transmeton Klankosova.tv.

Morën pjesë edhe udhëheqës nga Partia Popullore e opozitës dhe partia e ekstremit të djathtë Vox.

Tubimi ishte kryesisht paqësor, megjithëse një grup i vogël protestuesish u përpoqën të thyenin barrierat rreth rezidencës zyrtare të Sanchez, treguan pamjet televizive.

Policia tha se tre persona u arrestuan. Të paktën shtatë oficerë policie u plagosën në përleshjet me protestuesit.

