Fituesit dhe humbësit e sezonit në Premier League
Sezoni 2025/26 në Premier League u mbyll me dramë, emocione dhe shumë histori të mëdha. Tottenhami shpëtoi në momentet e fundit, duke e dërguar West Hamin në Championship, ndërsa Arsenali festoi titullin e parë kampion pas 22 vitesh.
Në të njëjtën kohë, Manchester City i dha lamtumirën Pep Guardiolës, Mohamed Salah mbylli aventurën legjendare te Liverpooli dhe Sunderlandi siguroi Europën me një fitore sensacionale ndaj Chelseat.
Fitues: Trajnerët e goditjeve standarde
Një nga mësimet më të mëdha të këtij sezoni ishte rëndësia e trajnerëve të specializuar për goditjet standarde. Liverpooli vuajti shumë në mbrojtjen e kornereve dhe goditjeve të lira, gjë që ndikoi drejtpërdrejt në dështimin për të mbrojtur titullin.
Klubet kampione në katër ligat kryesore angleze ishin edhe skuadrat që shënuan më shumë gola nga situatat statike. Kjo tregoi se në futbollin modern, detajet bëjnë diferencën.
Liverpooli tashmë duhet të gjejë “versionin” e vet të Nicolas Joverit apo Austin MacPhee, nëse dëshiron të rikthehet në krye sezonin e ardhshëm.
Humbës: Drejtuesit e Liverpoolit
Arne Slot mbijetoi si trajner i Liverpoolit, por sezoni ishte katastrofik për klubin. “Të Kuqtë” e mbyllën kampionatin pa trofe dhe mezi siguruan Ligën e Kampionëve.
Tifozët humbën besimin te trajneri, ndërsa kritikat u drejtuan edhe ndaj Michael Edwards dhe Richard Hughes, arkitektët e merkatos prej 450 milionë funtesh.
Nga 10 afrimet e verës, vetëm Hugo Ekitike konsiderohet sukses relativ. Florian Wirtz nuk justifikoi pritshmëritë, Mamardashvili nuk bindi, Frimpong pati probleme fizike, ndërsa Alexander Isak po cilësohet si një nga dështimet më të mëdha të merkatos.
Sezoni i ardhshëm shihet si vendimtar për Slotin dhe drejtuesit e klubit.
Humbës: Ruben Amorim
Aventura e Ruben Amorimit te Manchester United u kthye në një dështim të madh. Portugezi u shkarkua në janar, ndërsa Michael Carrick arriti sukses me të njëjtën skuadër.
Carrick e riktheu Unitedin në vendin e tretë duke bërë ndryshime të thjeshta: hoqi mbrojtjen me tre lojtarë, vendosi Bruno Fernandesin në rolin ideal dhe riktheu Kobbie Mainoon.
Kjo e bëri edhe më të rëndë dështimin e Amorimit, i cili tani shihet si trajner që nuk arriti të përshtatej me realitetin e Premier League.
Fitues: Bruno Fernandes
Bruno Fernandes ishte lojtari i sezonit në Premier League, pavarësisht se Manchester United nuk fitoi titullin.
Portugezi theu rekordin e asistimeve në histori të kampionatit, duke kaluar Thierry Henryn dhe Kevin De Bruynen. Ai ishte lideri absolut i Unitedit dhe pa të skuadra nuk do të kishte përfunduar as afër top treshes.
Edhe kritikët e tij më të mëdhenj e pranuan se Bruno ishte lojtari më vendimtar në Angli këtë sezon.
Humbës: BlueCo
Chelsea e mbylli sezonin në mënyrë katastrofike. Pas fitimit të Kupës së Botës për Klube, londinezët konsideroheshin pretendentë për titull, por gjithçka u shemb.
Vendimi për të shkarkuar Enzo Marescan dhe për ta zëvendësuar me Liam Rosenior rezultoi fatal. Chelsea humbi pesë ndeshje radhazi pa shënuar asnjë gol dhe mbeti jashtë Europës.
Tifozët u revoltuan ndaj pronarëve të BlueCo, duke kërkuar largimin e tyre.
Fitues: Enzo Maresca
Edhe pse u shkarkua nga Chelsea, Enzo Maresca doli fitues. Pas largimit nga “Stamford Bridge”, ai u emërua trajner i Manchester Cityt si pasardhës i Pep Guardiolës.
Rënia dramatike e Chelseat pas largimit të tij vetëm sa rriti vlerësimin për punën që kishte bërë italiani.
Humbës: Ange Postecoglou
Ange Postecoglou përjetoi një periudhë katastrofike te Nottingham Forest. Ai u shkarkua pas vetëm 39 ditësh, duke u bërë trajneri me aventurën më të shkurtër në historinë e Premier League.
Skuadra nuk fitoi asnjë nga tetë ndeshjet nën drejtimin e tij dhe humbi gjashtë prej tyre.
Fitues: Mikel Arteta
Mikel Arteta më në fund e riktheu Arsenalin te titulli kampion. Pas pesë sezonesh pa trofe, spanjolli ishte nën presion të madh, por ia doli.
Arsenali u kritikua për stilin pragmatik dhe mbështetjen e madhe te goditjet standarde, por rezultati final ishte triumfi në Premier League dhe mundësia për ta fituar edhe Ligën e Kampionëve.
Arteta tashmë konsiderohet njeriu që e riktheu Arsenalin në elitën europiane.
Humbës: Manchester City
Manchester City e mbylli një epokë. Pep Guardiola u largua pas një periudhe historike në klub, ndërsa Bernardo Silva gjithashtu po largohet.
Ka paqartësi edhe për të ardhmen e Rodrit dhe Erling Haalandit, çka krijon pasiguri të madhe për klubin.
Për herë të parë pas shumë vitesh, City hyn në një verë me më shumë pyetje sesa përgjigje.
Fitues: Unai Emery
Unai Emery bëri mrekulli me Aston Villën. Pasi nisi sezonin në krizë, skuadra përfundoi në top katërshe dhe fitoi Europa League.
Trajneri spanjoll u kthye nga figurë e kritikuar në Arsenal në legjendë të Aston Villës.
Humbës: Harvey Elliott
Huazimi i Harvey Elliott te Aston Villa rezultoi katastrofë. Mesfushori nuk ka luajtur që nga marsi, sepse klubi nuk donte të aktivizonte klauzolën e blerjes prej 35 milionë funtesh.
Ai humbi një vit të rëndësishëm të karrierës dhe tani rikthehet te Liverpooli me të ardhme të paqartë.
Fitues: Championship
Leeds United dhe Sunderland treguan se skuadrat e promovuara mund jo vetëm të mbijetojnë, por edhe të shkëlqejnë në Premier League.
Sunderlandi madje siguroi Europën, vetëm një vit pasi fitoi “play-off”-in e Championshipit.
Humbës: Eddie Howe
Newcastle kaloi nga Liga e Kampionëve në një sezon pa Europë. Eddie Howe u vu nën presion të madh pas një sezoni zhgënjyes.
Klubi rrezikon të humbasë disa nga yjet kryesorë, ndërsa pa futboll europian do ta ketë më të vështirë të tërheqë emra të mëdhenj.
Humbës: Nuno Espirito Santo
Nuno përjetoi një sezon dramatik. U shkarkua nga Nottingham Foresti dhe më pas nuk arriti ta shpëtonte West Hamin nga rënia.
Edhe pse skuadra u përmirësua në fund, 39 pikë nuk mjaftuan për mbijetesë.
Fitues: Klubet që punojnë me zgjuarsi
Brentfordi, Brightoni dhe Bournemouthi dëshmuan se organizimi i mirë mund të rivalizojë paratë e mëdha.
Të tre klubet përfunduan në gjysmën e sipërme të tabelës, pavarësisht buxheteve shumë më të vogla sesa rivalët.
Humbës: Tottenhami
Tottenhami shmangu rënien, por sezoni mbetet turpërues. Për të dytin vit radhazi, Spurs përfunduan në vendin e 17-të.
Megjithatë, ardhja e Roberto De Zerbit ka sjellë shpresë për ndryshim, edhe pse tifozët vazhdojnë protestat ndaj drejtuesve të klubit.