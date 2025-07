Arsenali nuk shqetësohet për interesimin ndaj Salibas nga Real Madridi

Real Madrid synon të marrë të paktën edhe një qendërmbrojtës tjetër brenda 12 muajve të ardhshëm, pasi tashmë ka transferuar Dean Huijsen nga AFC Bournemouth. Synimet kryesore të klubit janë sërish lojtarë nga Premier League.

Nuk është sekret që Real Madrid dëshiron të nënshkruajë me Ibrahima Konaté nga Liverpooli, duke qenë se ekziston mundësia ta marrin tani me një çmim më të ulët ose si lojtar të lirë në vitin 2026 – nëse ai nuk rinovon me kampionët e Premier League. Por drejtuesit po shikojnë edhe William Saliban.

Së shpejti, Saliba mund të gjendet në një situatë të ngjashme me Konatén, pasi kontrata me Arsenal i skadon në vitin 2027. Real Madrid është i interesuar ta transferojë verën e ardhshme për një çmim të reduktuar, nëse ai nuk arrin marrëveshje për kontratë të re deri në fund të sezonit që vjen. Klubi tashmë ka nisur lëvizjet për ta ndjekur këtë pistë.

Megjithatë, “Diario AS” raporton se Arsenal nuk shqetësohet aspak nga zërat që lidhin Saliban me Real Madridin. Klubi londinez është i qartë se nuk do të shqyrtojë asnjë ofertë për mbrojtësin e tyre më të çmuar, të cilin presin ta lidhin me kontratë të re në muajt e ardhshëm.

Një marrëveshje për Saliban do të jetë shumë më e vështirë për Real Madridin sesa ajo për Konatén, por nëse arrijnë ta marrin në vitin 2026 ose 2027, do të ishte një përforcim i jashtëzakonshëm – dhe do të krijonte një dyshe të nivelit botëror me Huijsen, ose edhe me Konatén nëse bashkohet edhe ai.

Për momentin, Real Madrid nuk mund të bëjë shumë, përveçse të presë nëse Saliba do të rinovojë me Arsenal. Nëse e bën, kjo pistë do të mbyllet para se të nisë realisht. Por nëse nuk e rinovon, atëherë mund të hapet një mundësi që drejtuesit e “Los Blancos” do të përpiqen ta shfrytëzojnë.