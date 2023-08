Arrihet marrëveshja, Dembele te Paris Saint-Germain

Gazetari italian, Fabrizio Romano raporton se Dembele tashmë ka arritur marrëveshje me klubin francez dhe të njëjtën gjë e kanë bërë edhe skuadrat, shkruan Lajmi.net

Dembele pritet të firmos kontratë deri në vitin 2028 dhe klauzola e lirimit të tij ishte 50 milionë euro.

26-vjeçari ishte transferuar te Barcelona gjatë vitit 2017 nga Borussia Dortmund për 140 milionë euro, përfshi këtu të gjitha bonuset./Lajmi.net/

Ousmane Dembélé to PSG, here we go! Medical tests booked, official contract valid until June 2028 will be signed by Saturday 🚨🔴🔵🇫🇷 #PSG

‘Private’ clause activated on Monday for €50m.

Main part to Barcelona and also part to player side/his agent Moussa Sissoko.

Sealed soon. pic.twitter.com/g4LLItD8DA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023