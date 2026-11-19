Arrestohen disa persona në Rahovec, ekspozuan armë në rrjetet sociale
Policia e Kosovës ka arrestuar disa persona në Rahovec. Kjo pasi që të njëjtit ekspozuar armë në rrjetet sociale. Po ashtu gjatë kontrollit janë gjetur dhe janë sekuestruar: një pushkë e gjatë automatike; një pushkë snajper; 25 fishekë të kalibrave të ndryshëm. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i Shtetit, i cili ka urdhëruar inicimin…
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Policia e Kosovës ka arrestuar disa persona në Rahovec. Kjo pasi që të njëjtit ekspozuar armë në rrjetet sociale.
Po ashtu gjatë kontrollit janë gjetur dhe janë sekuestruar:
një pushkë e gjatë automatike;
një pushkë snajper;
25 fishekë të kalibrave të ndryshëm.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i Shtetit, i cili ka urdhëruar inicimin e rastit penal për veprat penale ‘mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’, si dhe ‘përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm’.