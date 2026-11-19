Avdullahu dhe Asllani rikthehen në stërvitje
Dy futbollistët e Kombëtares së Kosovës janë rikthyer në stërvitje te Hoffenheim. Leon Avdullahu dhe Fisnik Asllani sot kanë marrë pjesë në seancën stërvitore të skuadrës gjermane. Skuadra e Hoffenheim gjatë këtij vikendi do të luajë ndaj Eintracht Frankfurtit. Kjo ndeshje zhvillohet të shtunën nga ora 15:30.
Sport
Dy futbollistët e Kombëtares së Kosovës janë rikthyer në stërvitje te Hoffenheim.
Leon Avdullahu dhe Fisnik Asllani sot kanë marrë pjesë në seancën stërvitore të skuadrës gjermane.
Skuadra e Hoffenheim gjatë këtij vikendi do të luajë ndaj Eintracht Frankfurtit.
Kjo ndeshje zhvillohet të shtunën nga ora 15:30.