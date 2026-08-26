“Amerika nuk është si përpara” – 200 mijë viza drejt anulimit, masa mund të prekë edhe shqiptarët që kanë kërkuar azil
Shtetet e Bashkuara po përgatiten për atë që mund të jetë anulimi më i madh masiv i vizave në historinë e vendit, me deri në 200 mijë shtetas të huaj që mund të preken nga masa. Sipas dokumenteve të Departamentit amerikan të Shtetit, të siguruara nga Associated Press, në javët e ardhshme pritet të njoftohet…
Bota
Shtetet e Bashkuara po përgatiten për atë që mund të jetë anulimi më i madh masiv i vizave në historinë e vendit, me deri në 200 mijë shtetas të huaj që mund të preken nga masa.
Sipas dokumenteve të Departamentit amerikan të Shtetit, të siguruara nga Associated Press, në javët e ardhshme pritet të njoftohet revokimi i disa vizave B1 dhe B2, të lëshuara gjatë periudhës 2016-2026 për persona që kanë kërkuar azil në SHBA ose që kanë aktualisht kërkesa për azil në shqyrtim.
Vizat B1 dhe B2 përdoren kryesisht për udhëtime biznesi dhe turistike.
Mund të preken edhe shtetas shqiptarë
Masa nuk lidhet me një shtetësi të caktuar dhe nuk ka të bëjë në mënyrë specifike me Shqipërinë. Megjithatë, ajo mund të prekë edhe shtetas shqiptarë nëse ata plotësojnë kriteret e përcaktuara nga autoritetet amerikane, pra nëse kanë pasur një vizë B1/B2 dhe më pas kanë kërkuar azil ose kanë një çështje azili në proces.
Deri tani nuk është bërë publik ndonjë numër që tregon se sa shtetas shqiptarë mund të preken nga kjo masë.
Revokimi i vizës nuk do të thotë dëbim automatik
Sipas zyrtarëve amerikanë të cituar nga Associated Press, anulimi i vizës nuk do të sjellë domosdoshmërisht dëbimin e menjëhershëm.
Personat që kanë çështje azili në shqyrtim mund të rikategorizohen dhe të humbasin statusin që lidhet me vizat turistike apo të biznesit, ndërsa procedurat e tyre të azilit mund të vazhdojnë.
Për momentin, masa pritet ende të zyrtarizohet dhe mund të ndryshohet ose të kundërshtohet përpara se të hyjë në fuqi.