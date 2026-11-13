Qindra mijëra përdorues preken nga ndërprerja e shërbimeve të Microsoft 365 – preken edhe ChatGPT dhe Claude
Qindra mijëra përdorues raportuan probleme me Outlook, Teams, Copilot dhe shërbime të tjera të Microsoft 365 pas një ndërprerjeje globale që nisi të enjten, më 12 nëntor. Problemet u raportuan fillimisht në Shtetet e Bashkuara dhe vazhduan të premten në rajonin e Azi-Paqësorit, sipas Reuters. Të premten në mëngjes, Microsoft njoftoi se problemet vazhdonin, megjithëse…
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Qindra mijëra përdorues raportuan probleme me Outlook, Teams, Copilot dhe shërbime të tjera të Microsoft 365 pas një ndërprerjeje globale që nisi të enjten, më 12 nëntor.
Problemet u raportuan fillimisht në Shtetet e Bashkuara dhe vazhduan të premten në rajonin e Azi-Paqësorit, sipas Reuters.
Të premten në mëngjes, Microsoft njoftoi se problemet vazhdonin, megjithëse shërbimet ishin rikthyer pjesërisht në disa rajone. Kompania tha se ndryshimet në shpërndarjen e trafikut kishin rritur kapacitetin e serverëve dhe kishin përmirësuar qëndrueshmërinë e shërbimeve. Microsoft po i zbatonte këto masa më gjerësisht në rajonet e prekura, me synim rikthimin e plotë të shërbimeve.
Sipas AFP, nuk ka shenja të një sulmi kibernetik.
“Deri më tani, nuk kemi dijeni për ndonjë aktivitet keqdashës që po e shkakton këtë ndërprerje”, tha Microsoft për AFP.
Çfarë ndodhi me serverët e Microsoft?
Disa serverë dolën papritur jashtë funksionit, tha Microsoft. Kështu, serverëve që mbetën në punë iu desh të përballonin një pjesë më të madhe të trafikut.
Në serverët e prekur, kompania vërejti se një nga proceset kryesore po mbingarkohej. Kjo, tha Microsoft në një njoftim teknik, “bën që serverët të pushojnë së përgjigjuri dhe kontribuon në uljen e kapacitetit”.
Për t’i rikthyer shërbimet, kompania i rinisi serverët e prekur dhe e kaloi një pjesë të trafikut në serverë të tjerë. Disa serverë punuan për pak kohë pas rinisjes, por pushuan sërish së përgjigjuri sapo filluan të merrnin trafik. Microsoft po shqyrtonte të dhënat e serverëve për të kuptuar se çfarë e kishte shkaktuar problemin.
Ndër shërbimet e prekura ishte Exchange Online, që menaxhon postën elektronike dhe kalendarët. Disa përdorues patën vështirësi ta hapnin postën e tyre edhe përmes Outlook në shfletues. Në kulmin e ndërprerjes të enjten, platforma Downdetector regjistroi mbi 130 mijë raportime për probleme me Outlook në SHBA, sipas Reuters.
Sipas Reuters, ndërprerja preku edhe institucione shtetërore. Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së tha se përdoruesit e saj ishin prekur dhe se inxhinierët e Dhomës po punonin me Microsoft. Në Japoni, zëvendëssekretari i përgjithshëm i kabinetit, Masanao Ozaki, tha se ndërprerja kishte prekur sistemet e informacionit të qeverisë.
Si u prekën ChatGPT dhe Claude?
Ndërprerja preku edhe mjetet që lidhin ChatGPT dhe Claude me Microsoft 365. Këto mjete u mundësojnë përdoruesve, për shembull, të kërkojnë në postën elektronike ose të shohin kalendarin.
OpenAI tha se po hetonte problemet me lidhjen e ChatGPT me shërbimet e Microsoft. Sipas kompanisë, përdoruesit mund të hasnin vështirësi kur përpiqeshin të krijonin lidhje të reja, ndërsa mjetet që përdorin këto lidhje nuk po punonin siç duhej.
Anthropic tha se shumica e kërkesave që përdoruesit i bënin Claude për të përdorur postën elektronike, për të parë kalendarin ose për të kërkuar në Microsoft 365 po dështonin. Probleme pati edhe me shtesën e Claude në Outlook. Disa përdorues mund të mos e hapnin dot shtesën, ndërsa edhe kur ajo hapej, veprimet me postën elektronike ose kalendarin mund të dështonin.
We’re investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.
— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026