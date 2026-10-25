Aleksandar Vuçiq pëson humbje politike pas 12 vjetësh në pushtet

Aleksandar Vuçiq po përballet me një kthesë të madhe politike në Serbi, pas raportimeve për humbjen e zgjedhjeve parlamentare nga lista e mbështetur prej tij. Sipas rezultateve paraprake të raportuara, lëvizja studentore ka siguruar një fitore të rëndësishme politike. Pas më shumë se një dekade dominimi në politikën serbe, kjo humbje shënon një moment të…

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25/10/2026 22:39

Aleksandar Vuçiq po përballet me një kthesë madhe politike Serbi, pas raportimeve për humbjen e zgjedhjeve parlamentare nga lista e mbështetur prej tij. Sipas rezultateve paraprake raportuara, lëvizja studentore ka siguruar një fitore rëndësishme politike.

Pas shumë se një dekade dominimi politikën serbe, kjo humbje shënon një moment rëndësishëm për ardhmen politike vendit.

Sipas raportimeve, Vuçiq ka pranuar humbjen, ndërsa lëvizja studentore pritet ketë një rol vendimtar formimin e institucioneve reja.

Zhvillimet vijnë pas një periudhe gjatë tensionesh politike dhe protestash Serbi, ku studentët dhe qytetarët kanë kërkuar ndryshime politike dhe shumë përgjegjësi nga institucionet.

Megjithatë, mbetet shihet se si do zhvillohet procesi i formimit qeverisë dhe çfarë mënyre do realizohet kalimi i pushtetit.

Kjo ngjarje mund shënojë një kapitull ri politikën serbe, me pasoja mundshme edhe për marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën dhe rajonin. /Lajmi.net/

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