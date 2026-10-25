Aleksandar Vuçiq pëson humbje politike pas 12 vjetësh në pushtet
Aleksandar Vuçiq po përballet me një kthesë të madhe politike në Serbi, pas raportimeve për humbjen e zgjedhjeve parlamentare nga lista e mbështetur prej tij. Sipas rezultateve paraprake të raportuara, lëvizja studentore ka siguruar një fitore të rëndësishme politike. Pas më shumë se një dekade dominimi në politikën serbe, kjo humbje shënon një moment të…
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Aleksandar Vuçiq po përballet me një kthesë të madhe politike në Serbi, pas raportimeve për humbjen e zgjedhjeve parlamentare nga lista e mbështetur prej tij. Sipas rezultateve paraprake të raportuara, lëvizja studentore ka siguruar një fitore të rëndësishme politike.
Pas më shumë se një dekade dominimi në politikën serbe, kjo humbje shënon një moment të rëndësishëm për të ardhmen politike të vendit.
Sipas raportimeve, Vuçiq ka pranuar humbjen, ndërsa lëvizja studentore pritet të ketë një rol vendimtar në formimin e institucioneve të reja.
Zhvillimet vijnë pas një periudhe të gjatë tensionesh politike dhe protestash në Serbi, ku studentët dhe qytetarët kanë kërkuar ndryshime politike dhe më shumë përgjegjësi nga institucionet.
Megjithatë, mbetet të shihet se si do të zhvillohet procesi i formimit të qeverisë dhe në çfarë mënyre do të realizohet kalimi i pushtetit.
Kjo ngjarje mund të shënojë një kapitull të ri në politikën serbe, me pasoja të mundshme edhe për marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën dhe rajonin. /Lajmi.net/