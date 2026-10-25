Kurti uron “Koalicionin Shqiptar” për rezultatin e zgjedhjeve: Bashkimi politik shqiptarë po shndërrohet në përfaqësim më të fuqishëm parlamentar

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka uruar “Koalicionin Shqiptar” që në zgjedhjet në Serb i, saktësisht në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë kanë marrë 27 mijë e 230 vota. Ai ka thënë se ata me rritjen prej 35% të koeficientëve zgjedhorë për pakicat komëtare, përkthehen në ekuivalentin e 36 mijë e 761 votave për përllogaritjen e…

Lajme

25/10/2026 23:43

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka uruar “Koalicionin Shqiptar” që në zgjedhjet në Serb i, saktësisht në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë kanë marrë 27 mijë e 230 vota.

Ai ka thënë se ata me rritjen prej 35% të koeficientëve zgjedhorë për pakicat komëtare, përkthehen në ekuivalentin e 36 mijë e 761 votave për përllogaritjen e mandateve.

“Dy mandate të projektuara në Kuvendin e Serbisë, me garën për të tretin ende të hapur! Bashkimi politik i shqiptarëve po shndërrohet në përfaqësim më të fuqishëm parlamentar. Ndërkohë, Aleksandar Vučić ka pranuar publikisht humbjen në zgjedhje përballë Listës Studentore. Edhe Ivica Dačić po përballet me një humbje të rëndë, me listën e tij që, sipas projeksioneve preliminare, mbetet nën pragun zgjedhor prej 3%. Urime të gjithë qytetarëve dhe subjekteve politike shqiptare në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë që e bënë të mundur këtë bashkim!”, ka shkruar Kurti. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2026

Kryesia e Kuvendit mblidhet nesër, në rend dite projektligji për buxhetin...

October 25, 2026

BE-ja uron Listën Studentore dhe shpreh gatishmërinë për të mbështetur reformat...

October 25, 2026

“Uroj të mos jepni llogari pasi të jetë marrë jeta ime”...

October 25, 2026

Meloni mund të japë dorëheqje në mars 2027, Italia drejt zgjedhjeve...

October 25, 2026

Trump hedh votën e parakohshme për zgjedhjet e mesmandatit në Florida,...

October 24, 2026

Italia ashpërson masat kundër protestuesve të dhunshëm, 500 ushtarë angazhohen në...

Lajme të fundit

Kryesia e Kuvendit mblidhet nesër, në rend dite...

BE-ja uron Listën Studentore dhe shpreh gatishmërinë për...

“Uroj të mos jepni llogari pasi të jetë...

Reali me fitore të madhe në “Camp Nou”,...