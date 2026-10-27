Albulena Haxhiu takon kryetarët e komunave shqiptare në Maqedoninë e Veriut, diskuton për bashkëpunimin ndërkufitar

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, gjatë vizitës zyrtare në Maqedoninë e Veriut, është takuar me kryetarët e komunave me shumicë shqiptare, me të cilët ka diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet komunave të të dyja vendeve. Gjatë takimit, vëmendje e veçantë iu kushtua shërbimeve komunale, mundësive për shkollim dhe punësim të të rinjve në vendlindje,…

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27/10/2026 20:47

Kryetarja e Kuvendit Kosovës, Albulena Haxhiu, gjatë vizitës zyrtare Maqedoninë e Veriut, është takuar me kryetarët e komunave me shumicë shqiptare, me cilët ka diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet komunave dyja vendeve.

Gjatë takimit, vëmendje e veçantë iu kushtua shërbimeve komunale, mundësive për shkollim dhe punësim rinjve vendlindje, si dhe zhvillimit projekteve përbashkëta ndërkufitare.

Haxhiu theksoi rëndësinë e krijimit shumë mundësive për takime mes rinjve nga dyja vendet, përmes shkollave dhe organizatave kulturore.

Ajo rikujtoi gjithashtu lidhjet e ngushta mes shqiptarëve Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, cilat, sipas saj, dëshmohen edhe nga lëvizjet e studentëve ndërmjet universiteteve Prishtinë dhe Tetovë, si dhe nga lidhjet familjare përtej kufirit.

Kryetarja e Kuvendit shprehu mirënjohje për mikpritjen shqiptarët e Maqedonisë Veriut u ofruan familjeve dëbuara me dhunë nga Kosova gjatë luftës vitit 1999.

Ajo theksoi se këto lidhje janë ndërtuar ndër breza dhe se institucionet kanë përgjegjësi t’i ruajnë e t’i forcojnë ato përmes bashkëpunimit konkret.

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