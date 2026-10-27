Qeveria mblidhet nesër, nuk bëhen të ditura pikat e rendit të ditës

Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje të mërkurën. Sipas njoftimit për media, mbledhja do të mbahet në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, duke filluar nga ora 08:00. Nuk dihen temat të cilat do ngriten në këtë mbledhje.

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27/10/2026 21:12

Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje të mërkurën.

Sipas njoftimit për media, mbledhja do të mbahet në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, duke filluar nga ora 08:00.

Nuk dihen temat të cilat do ngriten në këtë mbledhje.

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