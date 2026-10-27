Qeveria mblidhet nesër, nuk bëhen të ditura pikat e rendit të ditës
Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje të mërkurën. Sipas njoftimit për media, mbledhja do të mbahet në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, duke filluar nga ora 08:00. Nuk dihen temat të cilat do ngriten në këtë mbledhje.
Lajme
27/10/2026 21:12
Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje të mërkurën.
Sipas njoftimit për media, mbledhja do të mbahet në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, duke filluar nga ora 08:00.
Nuk dihen temat të cilat do ngriten në këtë mbledhje.