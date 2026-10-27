Ekstradohet nga Zvicra në Kosovë një person i kërkuar për rrezikim të trafikut publik

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka realizuar me sukses ekstradimin nga Zvicra në Kosovë të një personi të kërkuar me urdhërarrest ndërkombëtar për veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik”. Sipas njoftimit të Policisë, ekstradimi është realizuar më 27 tetor 2026 nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim me njësitet e tjera…

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27/10/2026 21:14

Policia e Kosovës ka bërë ditur se ka realizuar me sukses ekstradimin nga Zvicra Kosovë një personi kërkuar me urdhërarrest ndërkombëtar për veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik”.

Sipas njoftimit Policisë, ekstradimi është realizuar 27 tetor 2026 nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, koordinim me njësitet e tjera relevante Policisë Kosovës dhe institucionet e drejtësisë.

I dyshuari, shtetas i Kosovës me inicialet A.Z., pas ekstradimit iu dorëzua njësive përkatëse Drejtorisë Rajonale Policisë Gjilan për procedura mëtejshme ligjore.

Policia ka theksuar se Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor do vazhdojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacioneve me institucionet vendore, shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, me qëllim parandalimit dhe luftimit kriminalitetit, si dhe lokalizimit dhe arrestimit personave kërkuar brenda dhe jashtë vendit.

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