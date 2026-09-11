Fahri Fazliu i ri, nipi i dy heronjve të kombit, Fahri e Bahri Fazliu – bën thirrje për një Marshim për Liri dhe Drejtësi

Fahri Fazliu i ri, nipi i dy heronjve të kombit, Fahri dhe Bahri Fazliut, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në “Marshin për Liri dhe Drejtësi”, i cili do të mbahet të shtunën, më 12 shtator, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Përmes një postimi në Facebook, Fazliu ka ftuar qytetarët nga të gjitha trojet shqiptare që…

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11/09/2026 20:45

Fahri Fazliu i ri, nipi i dy heronjve të kombit, Fahri dhe Bahri Fazliut, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në “Marshin për Liri dhe Drejtësi”, i cili do të mbahet të shtunën, më 12 shtator, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.

Përmes një postimi në Facebook, Fazliu ka ftuar qytetarët nga të gjitha trojet shqiptare që t’i bashkohen marshit, duke theksuar se qëllimi është mbrojtja e të vërtetës së luftës çlirimtare dhe nderimi i sakrificës së luftëtarëve të lirisë, raporton lajmi.net

“Të gjithë bashkë për të vërtetën dhe sakrificën e luftës sonë çlirimtare!”

Ai ka bërë thirrje për pjesëmarrje për “lirinë, të vërtetën dhe dinjitetin kombëtar”, ndërsa marshimi do të nisë në ora 14:00.

“Të gjithë bashkë, nga të gjitha trojet shqiptare, për të mbrojtur të vërtetën e luftës sonë çlirimtare, për të nderuar sakrificën e luftëtarëve të lirisë, si dhe për të kërkuar drejtësi e dinjitet për çdo çlirimtar!

Për UÇK-në. Për drejtësi. Për Kosovën.
Të gjithë bashkë në Marshin për Liri!”, ka shkruar ai./Lajmi.net/

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