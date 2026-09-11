Bajraktari: Akuzat ndaj ish-krerëve të UÇK-së nuk u provuan, drejtësia nënkupton pafajësinë e katërshes

Avokati, Ardian Bajraktari tha se akuzat e Prokurorisë Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk kanë arritur të provohen. Bajraktari tha se, sipas tij, qytetarët tashmë janë të bindur se epilogu i këtij procesi të stërzgjatur duhet të jetë pafajësia e katër të akuzuarve, raproton lajmi.net “Populli është tashmë i bindur…

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11/09/2026 21:05

Avokati, Ardian Bajraktari tha se akuzat e Prokurorisë Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk kanë arritur të provohen.

Bajraktari tha se, sipas tij, qytetarët tashmë janë të bindur se epilogu i këtij procesi të stërzgjatur duhet të jetë pafajësia e katër të akuzuarve, raproton lajmi.net

“Populli është tashmë i bindur se epilogu i vetëm dhe real i këtij procesi të stërzgjatur dhe jo më pak me shkelje është pafajësia e katërshes së UÇK-së, sepse akuzat e Prokurorisë, me theks të veçantë ato që ndërlidhen me të ashtuquajturën ndërmarrje e përbashkët kriminale, nuk kanë arritur t’i argumentojnë”.

Ai tha se, duke pasur parasysh se këto akuza nuk janë arritur të provohen, pret që procesi të përfundojë me shpalljen e pafajësisë së katër ish-krerëve të UÇK-së.

“Populli pret drejtësi, e drejtësi nënkupton pafajësi, përkatësisht për katërshen e UÇK-së”, tha Bajraktari.

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