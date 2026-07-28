Aksident në Novosellë të Pejës, lëndohet një motoçiklist

Një aksident ka ndodhur të martën në Novosellë të Pejës rreth orës 22:30, ndërmjet një veture dhe motoçiklete. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës Driton Rugova. AI tha se motoçiklisti ka pësuar lëndime dhe është dërguar në Spitalin Rajonal të Pejës. “Sot rreth orës 22:30, Policia është njoftuar…

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28/07/2026 23:40

Një aksident ka ndodhur të martën në Novosellë të Pejës rreth orës 22:30, ndërmjet një veture dhe motoçiklete.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës Driton Rugova.

AI tha se motoçiklisti ka pësuar lëndime dhe është dërguar në Spitalin Rajonal të Pejës.

“Sot rreth orës 22:30, Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Novosellë-Pejë, në këtë aksident ishin të involvuara një veturë dhe një motoçikletë, si pasojë e aksidentit motoçiklisti ka pësuar lendime trupore, i njejti është dërguar në Spitalin rajonal në Pejë, për tretman mjekësor”, ka thënë ai.

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