Aksident në Novosellë të Pejës, lëndohet një motoçiklist
Një aksident ka ndodhur të martën në Novosellë të Pejës rreth orës 22:30, ndërmjet një veture dhe motoçiklete. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës Driton Rugova. AI tha se motoçiklisti ka pësuar lëndime dhe është dërguar në Spitalin Rajonal të Pejës. “Sot rreth orës 22:30, Policia është njoftuar…
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Një aksident ka ndodhur të martën në Novosellë të Pejës rreth orës 22:30, ndërmjet një veture dhe motoçiklete.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës Driton Rugova.
AI tha se motoçiklisti ka pësuar lëndime dhe është dërguar në Spitalin Rajonal të Pejës.
“Sot rreth orës 22:30, Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Novosellë-Pejë, në këtë aksident ishin të involvuara një veturë dhe një motoçikletë, si pasojë e aksidentit motoçiklisti ka pësuar lendime trupore, i njejti është dërguar në Spitalin rajonal në Pejë, për tretman mjekësor”, ka thënë ai.