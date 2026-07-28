Zelensky zbulon detaje nga takimi me Trumpin: Në fokus mbrojtja ajrore dhe diplomacia

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka zbuluar detaje nga takimi me dyer të mbyllura që zhvilloi të martën me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, ku në qendër të diskutimeve ishte forcimi i mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe ringjallja e procesit diplomatik. Sipas Zelenskyt, një nga temat kryesore ishte licencimi i prodhimit të…

Bota

28/07/2026 18:38

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka zbuluar detaje nga takimi me dyer të mbyllura që zhvilloi të martën me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, ku në qendër të diskutimeve ishte forcimi i mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe ringjallja e procesit diplomatik.

Sipas Zelenskyt, një nga temat kryesore ishte licencimi i prodhimit të raketave interceptuese për sistemet Patriot, një hap që konsiderohet me rëndësi strategjike për përballimin e sulmeve ajrore ruse.

“Diskutuam gjithashtu edhe diplomacinë. Është e rëndësishme që procesi diplomatik të marrë një hov të ri. Ekipet tona do të koordinojnë detajet e komunikimit të mëtejshëm”, deklaroi presidenti ukrainas pas takimit.

Ai shprehu mirënjohjen për mbështetjen amerikane, duke theksuar se “jam mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e tyre të palëkundur”.

Vizita e Zelenskyt në Uashington vjen në një moment kur marrëdhëniet mes SHBA-së dhe Ukrainës duket se janë ngrohur ndjeshëm. Takimi i dha mundësi presidentit ukrainas të kërkojë rritjen e mbështetjes ushtarake për vendin e tij, ndërsa Kievi vijon të përballet me luftën kundër Rusisë.

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