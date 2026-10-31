Ndahet nga jeta Leonard Kurti, Drejtori i Klinikës së Biokimisë në QKUK

Eshtë ndarë nga jeta Mr.Ph. Leonard Kurti, specialist i Biokimisë Klinike dhe Drejtor i Klinikës së Biokimisë në QKUK. Njoftimin e kanë bërë të ditur Oda e Farmacistëve të Kosovës të cilët shprehën mirënjohjen e tyre për kontributin e tij profesional dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm institucional, gjithashtu shprehën ngushëllime për familjarët, të afërmit e kolegët.…

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31/10/2026 19:28

Eshtë ndarë nga jeta Mr.Ph. Leonard Kurti, specialist i Biokimisë Klinike dhe Drejtor i Klinikës së Biokimisë në QKUK.

Njoftimin e kanë bërë të ditur Oda e Farmacistëve të Kosovës të cilët shprehën mirënjohjen e tyre për kontributin e tij profesional dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm institucional, gjithashtu shprehën ngushëllime për familjarët, të afërmit e kolegët.

“Me pikëllim të thellë, Oda e Farmacistëve të Kosovës mori lajmin për ndarjen nga jeta të kolegut dhe anëtarit tonë, Mr. Ph. Leonard Kurti, specialist i Biokimisë Klinike dhe Drejtor i Klinikës së Biokimisë në QKUK. Ndarja e tij nga jeta përbën një humbje të rëndë për familjen, kolegët dhe komunitetin shëndetësor, të cilit i shërbeu me përkushtim, profesionalizëm dhe dinjitet. Oda e Farmacistëve të Kosovës shpreh mirënjohjen e saj të thellë për kontributin e tij profesional, bashkëpunimin e vazhdueshëm institucional dhe mbështetjen e çmuar ndaj sektorit farmaceutik. Gatishmëria e tij për të ndihmuar, korrektësia dhe mikpritja e treguar ndaj anëtarëve të Odës do të kujtohen gjithmonë me respekt të veçantë” – thuhet në njoftimin e tyre.

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