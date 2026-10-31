​Një shtetas gjerman ther me thikë dy policë shqiptarë në Malësi të Madhe

Dy punonjës të Patrullës së Përgjithshme janë plagosur me thikë sot nga një shtetas gjerman, gjatë një ndërhyrjeje policore në Pjetroshan, Malësi e Madhe. Policia bëri të ditur se rreth orës 17:30, në sallën operative të DVP Shkodër, ka njoftuar shtetasi A. Q., 27-vjeç, se gjatë udhëtimit me automjetin e tij, nga Hani i Hotit…

Lajme

31/10/2026 19:48

Dy punonjës të Patrullës së Përgjithshme janë plagosur me thikë sot nga një shtetas gjerman, gjatë një ndërhyrjeje policore në Pjetroshan, Malësi e Madhe.

Policia bëri të ditur se rreth orës 17:30, në sallën operative të DVP Shkodër, ka njoftuar shtetasi A. Q., 27-vjeç, se gjatë udhëtimit me automjetin e tij, nga Hani i Hotit në drejtim të Shkodrës, drejtuesi i një automjeti tjetër dyshohet se i kishte hedhur benzinë mbi automjet, në afërsi të një pike karburanti pranë pikës së kalimit kufitar.

Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë ndaluar automjetin e dyshuar në Pjetroshan.

Drejtuesi i këtij automjeti, shtetasi gjerman J. K., 47-vjeç, ka refuzuar të identifikohet dhe, gjatë ndërhyrjes për neutralizimin e tij, ka goditur me mjet prerës dy punonjës të Patrullës së Përgjithshme, S. B. dhe I. S., të cilët janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore.

Shërbimet e Policisë kanë neutralizuar dhe shoqëruar 47-vjeçarin në ambientet e Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe, për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Artikuj të ngjashëm

October 31, 2026

Haxhiu për mundësinë e ndërrimit të Kurtit në krye të VV-së:...

October 31, 2026

Kurti komenton protestat në Shqipëri: Qeverisja nuk duhet t’i përkulet oligarkisë...

October 31, 2026

Ndahet nga jeta Leonard Kurti, Drejtori i Klinikës së Biokimisë në QKUK

October 31, 2026

Zgjedhjet në SHBA: Mbi 50 milionë qytetarë kanë votuar tashmë, fushata...

October 31, 2026

Tragjedi në Itali, vdes 20-vjeçari shqiptar, u përplas nga një fuoristradë...

October 30, 2026

Pasiguria gjeopolitike dhe tensionet tregtare, Kanadaja dhe BE-ja krijojnë aleancë të...

Lajme të fundit

“Ti s’guxon me më prek”, loja e Arlindës...

Milani bën çemndurin ndaj Interit, Rabiot me klas e çon topin në rrjetë

AC Milan e fillon fuqishëm derbin e madh, merr avantazhin

Haxhiu për mundësinë e ndërrimit të Kurtit në...