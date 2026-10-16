Agon Maliqi: Mllefi i protestës në Shqipëri është legjitim, rrjedh nga ndrydhja e demokracisë

Analisti Agon Maliqi ka reaguar lidhur me protestën në Shqipëri, duke vlerësuar se mllefi i qytetarëve është legjitim dhe se përshkallëzimi i protestës drejt dhunës pasqyron, sipas tij, ngushtimin e hapësirës demokratike dhe krizën e përfaqësimit politik në vend. Në një status në Facebook, Maliqi ka kritikuar kryeministrin Edi Rama dhe opozitën, duke thënë se…

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16/10/2026 20:27

Analisti Agon Maliqi ka reaguar lidhur me protestën në Shqipëri, duke vlerësuar se mllefi i qytetarëve është legjitim dhe se përshkallëzimi i protestës drejt dhunës pasqyron, sipas tij, ngushtimin e hapësirës demokratike dhe krizën e përfaqësimit politik në vend.

Në një status në Facebook, Maliqi ka kritikuar kryeministrin Edi Rama dhe opozitën, duke thënë se shpërfillja e kërkesave të protestuesve paqësorë dhe mungesa e zgjidhjeve politike po kontribuojnë në përshkallëzimin e situatës.

Postimi i plotë:

Mllefi në Shqipëri është legjitim dhe në masën dominuese organik, ndërsa përshkallëzimi i protestës drejt dhunës është simptomë e ndrydhjes së demokracisë nga Rama dhe nga opozita formale me legjitimitet të kontestuar. Kriza e përfaqësimit është bërë problem i patejkalueshëm i cili me këtë ritëm do të çojë pashmangshëm drejt rikonfigurimit të skenës politike.

Duke i shpërfillur kërkesat e protestuesve paqësorë, pushteti ështe ai që duket i interesuar për ta kthyer protestën në revoltë të dhunshme, për ta delegjitimuar atë dhe për t’u paraqitur si garantues i stabilitetit brenda dhe jashtë vendit. Pa ofruar zgjidhje politike, dhe duke i reduktuar motivet e protestës te “duart e errëta të huaja”, Rama është ai që e mban përgjegjësinë për përshkallëzimin e situatës.

Shqipëria e ka një derë të hapur drejt BE-së. Punën kryesore në këtë rrugë po e bën SPAK-u. Protesta me kërkesat e saja për mirëqeverisje duhet të jetë katalizatori politik i këtij procesi historik për Shqipërinë dhe shqiptarët. Si e tillë është jetike që ajo të mos bie në duart e disa forcave të errëta, që mbeten periferike, por që gjithsesi janë prezente me narracione anti-semite, fashiste, homofobe, etj. Disa prej këtyre narracioneve janë tipike për rrymat ekstreme të mbështetura nga fuqitë e huaja jomiqësore dhe oportuniste, që nuk e kanë hallin e shqiptarëve, por janë oportuniste dhe përmes aktorëve proxy dhe algoritmeve të mediave sociale shohin mundësi për destabilizim të një vendi të NATO-s dhe sabotim të rrugës së Shqipërisë drejt BE.

Studentët dhe gjenerata Z janë shumë më të zgjuar se ç’po u japim kredit ne brezat më të vjetër. Ata meritojnë mbështetje dhe jo qasje patronizuese apo ligjerata për atë se si duhet të veprojnë. Sidomos përgjegjësia për krijimin e opsioneve politike nuk mund t’u lihet atyre.

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