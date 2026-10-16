Reali do ta apelojë dënimin prej katër ndeshjesh të Viniciusit në instancën më të lartë në Spanjë
Real Madridi po përgatitet të apelojë pezullimin prej katër ndeshjesh të Vinicius Jr. në Gjykatën Administrative të Sportit të Spanjës (TAD), pasi Komiteti i Apelit i Federatës Spanjolle të Futbollit e ka refuzuar ankesën e fundit të klubit, raporton Guillermo Rai i “The Athletic”. Pezullimi i sulmuesit brazilian rrezikon ta lërë jashtë “El Clasicos” kundër…
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Real Madridi po përgatitet të apelojë pezullimin prej katër ndeshjesh të Vinicius Jr. në Gjykatën Administrative të Sportit të Spanjës (TAD), pasi Komiteti i Apelit i Federatës Spanjolle të Futbollit e ka refuzuar ankesën e fundit të klubit, raporton Guillermo Rai i “The Athletic”.
Pezullimi i sulmuesit brazilian rrezikon ta lërë jashtë “El Clasicos” kundër Barcelonës më 25 tetor, duke e bërë veçanërisht të rëndësishëm hapin e radhës ligjor të klubit.
Prandaj, Real Madridi pritet ta dërgojë çështjen në TAD, në përpjekje për ta kundërshtuar dënimin, pas refuzimit të ankesës në nivel të federatës.
Duhet kujtuar se Vinicius u përjashtua me karton të kuq gjatë ndeshjes së Real Madridit kundër Villarrealit në La Liga, pasi ia tërhoqi flokët një kundërshtari.
Incidenti rezultoi me pezullim prej katër ndeshjesh, duke e vënë klubin përballë mundësisë për të humbur njërin prej lojtarëve kryesorë të repartit ofensiv në një periudhë vendimtare të sezonit.
Pezullimi prej katër ndeshjesh përfshin dy ndeshje dënim standard për incidentin e tërheqjes së flokëve, ndërsa dy ndeshje të tjera iu shtuan për shkak të sjelljes së Viniciusit ndaj gjyqtarit pas përjashtimit.
Real Madridi e kundërshtoi dënimin, por Komiteti i Apelit i Federatës Spanjolle të Futbollit (RFEF) e refuzoi ankesën e klubit.
Tani, sipas raportimit të lartpërmendur, klubi po përgatitet ta dërgojë çështjen në Gjykatën Administrative të Sportit të Spanjës, organin më të lartë të vendit për çështjet ligjore sportive.
Vlen të theksohet se TAD është në kuadër të Këshillit Kombëtar të Sportit, por funksionon në mënyrë të pavarur.
Përfshirja e këtij institucioni do t’i ofronte Real Madridit një mundësi të rëndësishme për ta kundërshtuar vendimin disiplinor, megjithëse një tjetër ankesë nuk garanton që pezullimi do të zvogëlohet apo anulohet.
Pezullimi aktualisht rrezikon ta lërë Viniciusin jashtë katër ndeshjeve, duke filluar me përballjen në shtëpi të Real Madridit kundër Sevillas.
Nëse dënimi mbetet i pandryshuar, braziliani do ta humbasë edhe udhëtimin për t’u përballur me Barcelonën më 25 tetor, e më pas ndeshjet kundër Racing Santanderit dhe Valencias.
Mungesa e tij e mundshme në “El Clasico” do të ishte një shqetësim i madh për Real Madridin, duke pasur parasysh rëndësinë që ai ka në lojën sulmuese të skuadrës.
Ky problem disiplinor vjen në një periudhë të vështirë të fillimit të sezonit 2026/27 për Viniciusin.
Ai ka regjistruar një gol dhe tri asistime në 10 paraqitje, ndërsa është përballur vazhdimisht me vërshëllima nga një pjesë e tifozëve në “Santiago Bernabeu”.
Vinicius ishte titullar në fitoren dramatike 4-3 të Real Madridit kundër Romës në Ligën e Kampionëve, por u zëvendësua nga Endricku, i cili shënoi golin e barazimit në minutën e 85-të.
Me paraqitjet e tij nën vëzhgim dhe mundësinë e mungesës në “El Clasico” që po afrohet, ankesa është shndërruar në një çështje të rëndësishme si për lojtarin, ashtu edhe për klubin.