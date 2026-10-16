Gjobiten institucionet përgjegjëse për kaosin me mbeturina në Prishtinë

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka bërë të ditur se institucionet përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë janë gjobitur, pas inspektimit të kryer nga inspektorati i ministrisë. Pacolli ka deklaruar se gjatë inspektimit është konstatuar një gjendje e rëndë me mbeturina, e cila, sipas saj, po rrezikon drejtpërdrejt shëndetin e qytetarëve,…

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16/10/2026 20:39

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka bërë të ditur se institucionet përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë janë gjobitur, pas inspektimit të kryer nga inspektorati i ministrisë.

Pacolli ka deklaruar se gjatë inspektimit është konstatuar një gjendje e rëndë me mbeturina, e cila, sipas saj, po rrezikon drejtpërdrejt shëndetin e qytetarëve, raporton lajmi.net

Ajo ka kritikuar menaxhimin e situatës nga Komuna e Prishtinës dhe ndërmarrja publike përgjegjëse, duke thënë se hedhja e fajit nga njëra palë te tjetra nuk e zgjidh problemin.

Psotimi i plotë:

Gjobiten institucionet përgjegjëse për kaosin me mbeturina në Prishtinë!
​Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka inspektuar situatën në Prishtinë dhe ka konstatuar një gjendje të rëndë, e cila po rrezikon drejtpërdrejt shëndetin e popullatës. Për këtë katastrofë mjedisore, janë shqiptuar gjoba ndaj institucioneve përgjegjëse.
​Menaxhimi i mbeturinave është detyrimi më bazik që një qeverisje lokale duhet ta zgjidhë.
Hedhja e fajit ping-pong mes Komunës dhe ndërmarrjes publike është thjesht një tentativë për të fshehur paaftësinë.
Nëse Kryetari Përparim Rama dhe i gjithë zinxhiri i tij menaxhues dështojnë në këtë detyrë kaq elementare, atëherë qytetarët me të drejtë pyesin se cili është funksioni i këtij pushteti.
​Neglizhenca nuk mund të normalizohet. Kushdo që nuk i kryen detyrat dhe i lë qytetarët të përballen me këtë rrezik, duhet të mbajë përgjegjësi të plotë, pa pasur mundësi t’i shmanget asaj duke e pasuar fajin te tjetri.
​Ligji do të zbatohet, ndërsa dështimi do t’u faturohet të gjithë atyre, pa dallim, që po rrezikojnë shëndetin e qytetarëve./Lajmi.net/

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