Suspendimi i 3 zyrtarëve policorë, Sveçla: Nuk do të lejojmë njollosjen e Policisë së Kosovës

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka reaguar pas rekomandimit të Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK) për suspendimin e tre zyrtarëve policorë, të dyshuar për ngacmim seksual dhe kontrollim të paligjshëm. Sveçla ka mirëpritur angazhimin e përbashkët të IPK-së dhe Policisë së Kosovës për hetimin e rastit, duke theksuar se keqpërdorimi i pozitës dhe…

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16/10/2026 20:31

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka reaguar pas rekomandimit të Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK) për suspendimin e tre zyrtarëve policorë, të dyshuar për ngacmim seksual dhe kontrollim të paligjshëm.

Sveçla ka mirëpritur angazhimin e përbashkët të IPK-së dhe Policisë së Kosovës për hetimin e rastit, duke theksuar se keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar nuk do të tolerohet.

Ai ka deklaruar se nuk do të lejojë që veprimet e individëve të njollosin imazhin e Policisë së Kosovës dhe të pjesëtarëve që, sipas tij, shërbejnë me profesionalizëm për sigurinë e qytetarëve.

“Pa asnjë kompromis dënojmë çdo keqpërdorim që bëhet për çfarëdo përfitimi në emër të saj”, ka shkruar Sveçla.

Ministri ka theksuar se besimi i qytetarëve në Policinë e Kosovës ndërtohet mbi profesionalizmin, integritetin dhe përgjegjësinë, ndërsa IPK-në e ka cilësuar si mekanizëm thelbësor të llogaridhënies për trajtimin e shkeljeve.

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