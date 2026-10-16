Suspendimi i 3 zyrtarëve policorë, Sveçla: Nuk do të lejojmë njollosjen e Policisë së Kosovës
Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka reaguar pas rekomandimit të Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK) për suspendimin e tre zyrtarëve policorë, të dyshuar për ngacmim seksual dhe kontrollim të paligjshëm. Sveçla ka mirëpritur angazhimin e përbashkët të IPK-së dhe Policisë së Kosovës për hetimin e rastit, duke theksuar se keqpërdorimi i pozitës dhe…
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Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka reaguar pas rekomandimit të Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK) për suspendimin e tre zyrtarëve policorë, të dyshuar për ngacmim seksual dhe kontrollim të paligjshëm.
Sveçla ka mirëpritur angazhimin e përbashkët të IPK-së dhe Policisë së Kosovës për hetimin e rastit, duke theksuar se keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar nuk do të tolerohet.
Ai ka deklaruar se nuk do të lejojë që veprimet e individëve të njollosin imazhin e Policisë së Kosovës dhe të pjesëtarëve që, sipas tij, shërbejnë me profesionalizëm për sigurinë e qytetarëve.
“Pa asnjë kompromis dënojmë çdo keqpërdorim që bëhet për çfarëdo përfitimi në emër të saj”, ka shkruar Sveçla.
Ministri ka theksuar se besimi i qytetarëve në Policinë e Kosovës ndërtohet mbi profesionalizmin, integritetin dhe përgjegjësinë, ndërsa IPK-në e ka cilësuar si mekanizëm thelbësor të llogaridhënies për trajtimin e shkeljeve.