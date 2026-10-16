Bylbyl Sokoli thumbon Përparim Ramën për Lojërat Mesdhetare: Më mirë ta pastrojë Prishtinën

Deputeti i LVV, Bylbyl Sokoli, në një intervistë në emisionin Frontal të T7 ka folur për lojërat Mesdhetare dhe përplasjet e fundit mes kreut të Prishtinës, Përparim Rama, dhe nivelit qendror sa i përket ngecjeve dhe rrezikut për dështimin e organizimit. Sipas Sokolit, Përparim Rama, është më mirë të kujdeset për pastrimin e qytetit deri…

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16/10/2026 20:57

Deputeti i LVV, Bylbyl Sokoli, në një intervistë në emisionin Frontal të T7 ka folur për lojërat Mesdhetare dhe përplasjet e fundit mes kreut të Prishtinës, Përparim Rama, dhe nivelit qendror sa i përket ngecjeve dhe rrezikut për dështimin e organizimit.

Sipas Sokolit, Përparim Rama, është më mirë të kujdeset për pastrimin e qytetit deri në kohën kur do të organizohen lojërat mesdhetare.

“Është shumë me rëndësi me e pastru Prishtinën gjatë lojërave mesdhetare”, ka deklaruar Sokoli.

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