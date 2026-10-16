Bylbyl Sokoli thumbon Përparim Ramën për Lojërat Mesdhetare: Më mirë ta pastrojë Prishtinën
Deputeti i LVV, Bylbyl Sokoli, në një intervistë në emisionin Frontal të T7 ka folur për lojërat Mesdhetare dhe përplasjet e fundit mes kreut të Prishtinës, Përparim Rama, dhe nivelit qendror sa i përket ngecjeve dhe rrezikut për dështimin e organizimit. Sipas Sokolit, Përparim Rama, është më mirë të kujdeset për pastrimin e qytetit deri…
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Deputeti i LVV, Bylbyl Sokoli, në një intervistë në emisionin Frontal të T7 ka folur për lojërat Mesdhetare dhe përplasjet e fundit mes kreut të Prishtinës, Përparim Rama, dhe nivelit qendror sa i përket ngecjeve dhe rrezikut për dështimin e organizimit.
Sipas Sokolit, Përparim Rama, është më mirë të kujdeset për pastrimin e qytetit deri në kohën kur do të organizohen lojërat mesdhetare.
“Është shumë me rëndësi me e pastru Prishtinën gjatë lojërave mesdhetare”, ka deklaruar Sokoli.