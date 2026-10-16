Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita e të dërguarit special – ishte takuar me Dodikun
Paolo Zampolli, mik i vjetër i presidentit amerikan Donald Trump dhe i dërguar special i Departamentit të Shtetit, është shkarkuar nga detyra, në kohën kur përplasjet brenda administratës amerikane po marrin përmasa më serioze. Sipas mediave të huaja, një zyrtar amerikan ka konfirmuar se Zampollit i është komunikuar përfundimi i mandatit të tij dhe se…
Bota
Paolo Zampolli, mik i vjetër i presidentit amerikan Donald Trump dhe i dërguar special i Departamentit të Shtetit, është shkarkuar nga detyra, në kohën kur përplasjet brenda administratës amerikane po marrin përmasa më serioze.
Sipas mediave të huaja, një zyrtar amerikan ka konfirmuar se Zampollit i është komunikuar përfundimi i mandatit të tij dhe se ai nuk është më pjesë e administratës qeveritare, transmeton lajmi.net.
Lajmi për shkarkimin e tij vjen në mes të një mosmarrëveshjeje të ashpër mes Zampollit dhe zëvendëssekretarit amerikan të Shtetit, Christopher Landau. Sipas raportimeve të POLITICO, përplasja mes tyre është shoqëruar me akuza të ndërsjella, kërcënime për padi dhe mospajtime lidhur me kompetencat zyrtare.
Pas konfirmimit të shkarkimit, Zampolli ka reaguar duke shprehur mirënjohjen për presidentin Trump dhe zyrtarët e tjerë amerikanë.
“Shërbimi ndaj presidentit Donald Trump dhe Shteteve të Bashkuara ka qenë nderi më i madh i jetës sime”, ka deklaruar ai, duke falënderuar gjithashtu sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, dhe ekipin e tij.
Zampolli ka bërë të ditur se tashmë synon të përqendrohet sërish në aktivitetet e tij afariste, duke theksuar se është koha për një kapitull të ri, ndërtimin e marrëdhënieve dhe përmbylljen e marrëveshjeve.
Në qendër të vëmendjes edhe vizita e tij në Ballkan
Një nga çështjet që raportohet të ketë ndikuar në mosmarrëveshjet brenda administratës amerikane lidhet edhe me vizitën e Zampollit në Ballkan, ku ai zhvilloi takime me përfaqësues të Qeverisë së Republikës Srpska (RS) dhe diskutoi projekte në sektorin e energjisë.
Në shkurt, Zampolli u takua në Banja Lukë me Milorad Dodikun, presidentin e SNSD-së. Gjatë takimeve u diskutuan mundësitë e financimit të projekteve të energjisë diellore dhe hidroelektrike.
Autoritetet e Republikës Srpska e kishin cilësuar Zampollin si një diplomat me rëndësi dhe ndikim të madh në fusha të ndryshme të shoqërisë.
Megjithatë, raportimet mediatike nuk japin një konfirmim të pavarur se vizita e tij në Ballkan ka qenë shkaku vendimtar i shkarkimit./lajmi.net/