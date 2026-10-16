Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita e të dërguarit special – ishte takuar me Dodikun

Paolo Zampolli, mik i vjetër i presidentit amerikan Donald Trump dhe i dërguar special i Departamentit të Shtetit, është shkarkuar nga detyra, në kohën kur përplasjet brenda administratës amerikane po marrin përmasa më serioze. Sipas mediave të huaja, një zyrtar amerikan ka konfirmuar se Zampollit i është komunikuar përfundimi i mandatit të tij dhe se…

Bota

16/10/2026 09:49

Paolo Zampolli, mik i vjetër i presidentit amerikan Donald Trump dhe i dërguar special i Departamentit Shtetit, është shkarkuar nga detyra, kohën kur përplasjet brenda administratës amerikane po marrin përmasa serioze.

Sipas mediave huaja, një zyrtar amerikan ka konfirmuar se Zampollit i është komunikuar përfundimi i mandatit tij dhe se ai nuk është pjesë e administratës qeveritare, transmeton lajmi.net.

Lajmi për shkarkimin e tij vjen mes një mosmarrëveshjeje ashpër mes Zampollit dhe zëvendëssekretarit amerikan Shtetit, Christopher Landau. Sipas raportimeve POLITICO, përplasja mes tyre është shoqëruar me akuza ndërsjella, kërcënime për padi dhe mospajtime lidhur me kompetencat zyrtare.

Pas konfirmimit shkarkimit, Zampolli ka reaguar duke shprehur mirënjohjen për presidentin Trump dhe zyrtarët e tjerë amerikanë.

“Shërbimi ndaj presidentit Donald Trump dhe Shteteve Bashkuara ka qenë nderi i madh i jetës sime”, ka deklaruar ai, duke falënderuar gjithashtu sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, dhe ekipin e tij.

Zampolli ka bërë ditur se tashmë synon përqendrohet sërish aktivitetet e tij afariste, duke theksuar se është koha për një kapitull ri, ndërtimin e marrëdhënieve dhe përmbylljen e marrëveshjeve.

Në qendër të vëmendjes edhe vizita e tij në Ballkan

Një nga çështjet raportohet ketë ndikuar mosmarrëveshjet brenda administratës amerikane lidhet edhe me vizitën e Zampollit Ballkan, ku ai zhvilloi takime me përfaqësues Qeverisë Republikës Srpska (RS) dhe diskutoi projekte sektorin e energjisë.

shkurt, Zampolli u takua Banja Lukë me Milorad Dodikun, presidentin e SNSD-së. Gjatë takimeve u diskutuan mundësitë e financimit projekteve energjisë diellore dhe hidroelektrike.

Autoritetet e Republikës Srpska e kishin cilësuar Zampollin si një diplomat me rëndësi dhe ndikim madh fusha ndryshme shoqërisë.

Megjithatë, raportimet mediatike nuk japin një konfirmim pavarur se vizita e tij Ballkan ka qenë shkaku vendimtar i shkarkimit./lajmi.net/

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