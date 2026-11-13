Bajrami i lëshon deklarimet e Kurtit në Kuvend kur thoshte se Kosova “flen mbi qymyr”

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka lëshuar deklarimet e kreut të LVV-së, Albin Kurti, kur thoshte se do të ulë çmimin e energjisë elektrike, meqë Kosova ka shumë qymyr dhe se kosovarët paguajnë shumë lirë rrymën. Bajrami ia ka kujtuar ministres Artane Rizvanolli se është për rreth gjashtë vite në krye të ministrisë dhe do…

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13/11/2026 18:54

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka lëshuar deklarimet e kreut të LVV-së, Albin Kurti, kur thoshte se do të ulë çmimin e energjisë elektrike, meqë Kosova ka shumë qymyr dhe se kosovarët paguajnë shumë lirë rrymën.

Bajrami ia ka kujtuar ministres Artane Rizvanolli se është për rreth gjashtë vite në krye të ministrisë dhe do të duhej të bënte punë më të mirë dhe të mos krahasohej më të kaluarën.

“Sot bëhen pesë vjet, 7 muaj e 22 ditë që ju jeni ministre e këtij dikasteri.Ju është dashur që të bëni diçka më tepër sesa të krahasoheni më të kaluarën. Por edhe me u krahasu me të kaluarën, nuk e kemi problem atë punë”, ka thënë Bajrami.

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