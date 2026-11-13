Përplasje mes Adrianit dhe Arlindës, ajo e akuzon se ia lëndoi krahun

Ardiani dhe Arlinda kanë pasur një përballje këtë mëngjes. Ai u përpoq ta ndalte mbrëmë Arlindën duke e kapur për krahu, në momentin kur ajo tentoi t’ia merrte Nichit jastëkun dhe jorganin, në mënyrë që të mos e linte të flinte. “Ma ke lënduar krahun, po më dhemb krahu”, dëgjohet duke i thënë Arlinda, Adrianit.…

ShowBiz

13/11/2026 13:37

Ardiani dhe Arlinda kanë pasur një përballje këtë mëngjes.

Ai u përpoq ta ndalte mbrëmë Arlindën duke e kapur për krahu, në momentin kur ajo tentoi t’ia merrte Nichit jastëkun dhe jorganin, në mënyrë që të mos e linte të flinte.

“Ma ke lënduar krahun, po më dhemb krahu”, dëgjohet duke i thënë Arlinda, Adrianit.

Për ta parë përballjen e plotë, gjeni videon më poshtë:

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