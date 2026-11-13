Vjen lëvizja e re për Rronin dhe Norën nga jashtë
Pas konfirmimit nga familjarët e saj, raporti mes Rron Isufit dhe Nora Tushit po merr vëmendje edhe në rrjetet sociale. Dyshja tashmë kanë filluar të ndjekin njëri-tjetrin në Instagram. Ky veprim vjen pasi, gjatë ditës së djeshme, Rroni u kishte kërkuar personave që ia menaxhojnë llogarinë e Instagramit nga jashtë që t’ia bënin follow Norës.…
ShowBiz
Pas konfirmimit nga familjarët e saj, raporti mes Rron Isufit dhe Nora Tushit po merr vëmendje edhe në rrjetet sociale.
Dyshja tashmë kanë filluar të ndjekin njëri-tjetrin në Instagram.
Ky veprim vjen pasi, gjatë ditës së djeshme, Rroni u kishte kërkuar personave që ia menaxhojnë llogarinë e Instagramit nga jashtë që t’ia bënin follow Norës.
Ndërkohë, edhe Nora kishte kërkuar që t’ia bënin follow Rronit.
Kështu, pas zhvillimeve të fundit dhe konfirmimit nga familjarët, dyshja tashmë janë bërë edhe ndjekës të njëri-tjetrit në rrjetet sociale.