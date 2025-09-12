Ademi pas takimit me presidentin e UEFA-s në Tiranë: Të bashkuar e me vizion të qartë për zhvillimin e futbollit në çdo pjesë të Evropës
Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, në një nismë të rëndësishme për zhvillimin e futbollit në Evropë, është takuar në Tiranë me presidentin e UEFA-s, Aleksander Čeferin, dhe anëtarët e Komitetit Ekzekutiv, të cilët janë gjithashtu presidentë të federatave anëtare të futbollit.
Pas mbledhjes së zhvilluar në kryeqytetin shqiptar, Ademi theksoi rëndësinë e unitetit dhe vizionit të qartë për avancimin e futbollit në çdo pjesë të kontinentit.
Ai nënvizoi se bashkëpunimi i ngushtë mes federatave është çelësi për sukses dhe zhvillim të mëtejshëm të sportit më të populluar në Evropë.
“Së bashku me presidentin e UEFA-s, Aleksander Čeferin dhe anëtarët e Komitetit Ekzekutiv, njëherësh presidentë të federatave anëtare, pas mbledhjes së zhvilluar në Tiranë.
Gjithmonë të bashkuar e me vizion të qartë për zhvillimin e futbollit në çdo pjesë të Evropës”, shkroi ai./Lajmi.net/