Sot luhet xhiroja e fundit e Premier Ligës

Sot, në ora 17:00, Premier Liga zhvillon xhiron e saj të fundit dhe dramatike, ku sytë e gjithë botës sportive janë kthyer nga lufta e ethshme për mbijetesë mes Tottenhamit dhe West Hamit. Tottenhami i Robert De Zerbit u mjafton një pikë në shtëpi ndaj Evertonit për të shpëtuar, ndërsa West Ham i vendit të…

Sport

24/05/2026 15:41

Sot, në ora 17:00, Premier Liga zhvillon xhiron e saj të fundit dhe dramatike, ku sytë e gjithë botës sportive janë kthyer nga lufta e ethshme për mbijetesë mes Tottenhamit dhe West Hamit.

Tottenhami i Robert De Zerbit u mjafton një pikë në shtëpi ndaj Evertonit për të shpëtuar, ndërsa West Ham i vendit të 18-të duhet patjetër të mposhtë Leeds-in dhe të shpresojë që ish-trajneri i tyre, David Moyes (tani te Evertoni), t’u bëjë një nder duke mposhtur Tottenhamin.

Përtej mbijetesës, një tjetër derbi është ndezur për zonën Champions, ku Liverpooli i Arne Slot kërkon fitoren ndaj Brentfordit dhe një hap të gabuar të Aston Villës së Unai Emeryt (e cila pret Man Cityn) për të kapur top-katërshen.

Lista e lojëve që luhen sot dhe rëndësia e tyre.

NdeshjaRëndësia Crystal Palace v ArsenalNdeshje festive për Arsenalin; festimi i titullit kampion pas 22 vitesh.Tottenham v EvertonMbijetesë – Tottenhamit i duhet pikë për të qëndruar në ligë.West Ham v LeedsMbijetesë – West Hamit i duhet fitorja e detyrueshme.Manchester City v VillaChampions League – Villa kërkon të sigurojë top 4.Liverpool v BrentfordChampions League – Liverpool shpreson në parakalimin e Villës.Nottingham Forest v BournemouthEvropë – Bournemouth kërkon të konfirmojë sezonin historik.Brighton v Man UnitedEvropë – Shansat e fundit për Brighton.Sunderland v ChelseaEvropë – Sunderland kërkon mrekullinë për vendin e 8-të.Fulham v NewcastlePozicionet e mesit të tabelës.Burnley v WolvesLufta për të shmangur vendin e fundit (vendi 19 v 20).

Ndërkohë, kampioni Arsenal do të zhvillojë një ndeshje festive ndaj Crystal Palace, në një të dielë ku të 10 takimet luhen paralelisht nën tensionin maksimal të minutave të fundit të sezonit./kp

 

Artikuj të ngjashëm

May 24, 2026

“Prishtina 2030” hyn në fazë vendimtare, zbulimi i logos dhe infrastruktura...

May 24, 2026

Dita e ndeshjeve në Superligë: Derbi luhet në Gjilan, pesë skuadra...

Lajme të fundit

Berisha: Vota e demokratëve mposhti narkomafian dhe propagandën e pushtetit

Hamza takon profesionistët shëndetësorë: T’i themi STOP krizës...

Trump: Të mos ngutemi për marrëveshjejen me Iranin,...

Policia turke hyn me forcë në selinë e...