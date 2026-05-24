Sot luhet xhiroja e fundit e Premier Ligës
Sot, në ora 17:00, Premier Liga zhvillon xhiron e saj të fundit dhe dramatike, ku sytë e gjithë botës sportive janë kthyer nga lufta e ethshme për mbijetesë mes Tottenhamit dhe West Hamit. Tottenhami i Robert De Zerbit u mjafton një pikë në shtëpi ndaj Evertonit për të shpëtuar, ndërsa West Ham i vendit të…
Tottenhami i Robert De Zerbit u mjafton një pikë në shtëpi ndaj Evertonit për të shpëtuar, ndërsa West Ham i vendit të 18-të duhet patjetër të mposhtë Leeds-in dhe të shpresojë që ish-trajneri i tyre, David Moyes (tani te Evertoni), t’u bëjë një nder duke mposhtur Tottenhamin.
Përtej mbijetesës, një tjetër derbi është ndezur për zonën Champions, ku Liverpooli i Arne Slot kërkon fitoren ndaj Brentfordit dhe një hap të gabuar të Aston Villës së Unai Emeryt (e cila pret Man Cityn) për të kapur top-katërshen.
Lista e lojëve që luhen sot dhe rëndësia e tyre.
NdeshjaRëndësia Crystal Palace v ArsenalNdeshje festive për Arsenalin; festimi i titullit kampion pas 22 vitesh.Tottenham v EvertonMbijetesë – Tottenhamit i duhet pikë për të qëndruar në ligë.West Ham v LeedsMbijetesë – West Hamit i duhet fitorja e detyrueshme.Manchester City v VillaChampions League – Villa kërkon të sigurojë top 4.Liverpool v BrentfordChampions League – Liverpool shpreson në parakalimin e Villës.Nottingham Forest v BournemouthEvropë – Bournemouth kërkon të konfirmojë sezonin historik.Brighton v Man UnitedEvropë – Shansat e fundit për Brighton.Sunderland v ChelseaEvropë – Sunderland kërkon mrekullinë për vendin e 8-të.Fulham v NewcastlePozicionet e mesit të tabelës.Burnley v WolvesLufta për të shmangur vendin e fundit (vendi 19 v 20).
Ndërkohë, kampioni Arsenal do të zhvillojë një ndeshje festive ndaj Crystal Palace, në një të dielë ku të 10 takimet luhen paralelisht nën tensionin maksimal të minutave të fundit të sezonit./kp