98 ditë protestë në Shqipëri- Qytetarët mblidhen sërish në shesh
Protesta kundër qeverisë hyri sot në ditën e 98-të, ndërsa dhjetëra qytetarë janë mbledhur sërish mbrëmjen e sotme në sheshin “Skënderbej” në Tiranë, në vijim të aksionit. Pas mbledhjes në shesh, protestuesit kanë marshuar drejt Kryeministrisë, duke përsëritur kërkesën për dorëheqjen e Edi Ramës. Protestat e përditshme vijojnë prej javësh në kryeqytet, ndërsa vëmendja tashmë…
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Protesta kundër qeverisë hyri sot në ditën e 98-të, ndërsa dhjetëra qytetarë janë mbledhur sërish mbrëmjen e sotme në sheshin “Skënderbej” në Tiranë, në vijim të aksionit.
Pas mbledhjes në shesh, protestuesit kanë marshuar drejt Kryeministrisë, duke përsëritur kërkesën për dorëheqjen e Edi Ramës.
Protestat e përditshme vijojnë prej javësh në kryeqytet, ndërsa vëmendja tashmë është përqendruar te tubimi i së hënës, kur shënohen 100 ditë nga nisja e protestave. Për këtë ditë është paralajmëruar një pjesëmarrje më e madhe dhe rrethimi i Kryeministrisë.
Krahas dorëheqjes së Ramës, protestuesit kërkojnë edhe krijimin e një qeverie teknike.