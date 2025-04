87 aksidente trafiku vetëm dje- policia shqipton mbi 2 mijë e 100 gjoba Një aksident me fatalitet u raportua të ketë ndodhur mbrëmë në Deçan. Përpos kësaj, brenda 24 orëve në vendin tonë janë raportuar një numër i madh i aksidenteve. 26 prej tyre ishin me të lëndaur dhe 60 të tjerë me dëme materiale. Në të njëjtën kohë Policia e Kosovës ka shqiptuar 2 mijë e 144…