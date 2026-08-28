31-vjeçarja bën historinë, bëhet nëna dhe gruaja e parë e martuar që fiton Miss USA

Justus Kelley nga Virginia është kurorëzuar Miss USA 2026, gjatë edicionit të 75-të të konkursit të bukurisë, të mbajtur të enjten, më 27 gusht. 31-vjeçarja, e cila më parë mbante titullin Miss Virginia USA 2026, hyri në histori si nëna e parë që fiton kurorën e Miss USA në 75 vite të këtij konkursi. Fitorja…

ShowBiz

28/08/2026 15:01

Justus Kelley nga Virginia është kurorëzuar Miss USA 2026, gjatë edicionit të 75-të të konkursit të bukurisë, të mbajtur të enjten, më 27 gusht.

31-vjeçarja, e cila më parë mbante titullin Miss Virginia USA 2026, hyri në histori si nëna e parë që fiton kurorën e Miss USA në 75 vite të këtij konkursi.

Fitorja e saj vjen vetëm tre vjet pasi organizatorët ndryshuan rregullat, duke lejuar nënat të marrin pjesë në garë, shkruajnë mediat amerikane, transmeton Klankosova.tv.

Gjithashtu u hoq kufizimi i moshës, duke u dhënë mundësi të gjitha grave mbi 18 vjeç të konkurrojnë.

Kelley është njëkohësisht edhe gruaja e parë e martuar që kurorëzohet Miss USA.

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