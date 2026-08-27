U përfol për një lidhje me Almedina Ismajlin, Dj PM ‘i vjen në majë të hundës’: Është e papranueshme që
DJ PM është përballur ditët e fundit me një sërë aludimesh për jetën e tij private, pas zërave për një ndarje nga Sarah Berisha dhe pretendimeve për një lidhje të re me prezantuesen Almedina Ismajli. Dyshimet për një krisje mes DJ PM dhe Sarah Berishës u shtuan pasi dyshja hoqi njëri-tjetrin nga Instagrami. Veprimi në…
ShowBiz
DJ PM është përballur ditët e fundit me një sërë aludimesh për jetën e tij private, pas zërave për një ndarje nga Sarah Berisha dhe pretendimeve për një lidhje të re me prezantuesen Almedina Ismajli.
Dyshimet për një krisje mes DJ PM dhe Sarah Berishës u shtuan pasi dyshja hoqi njëri-tjetrin nga Instagrami.
Veprimi në rrjetet sociale nxiti spekulimet se lidhja e tyre, e cila ka zgjatur prej disa vitesh, mund të ketë marrë fund.
Në të njëjtën kohë, në rrjetet sociale nisën të qarkullonin pretendime se DJ PM kishte nisur një romancë me Almedina Ismajlin.
Përballë këtyre zërave, DJ PM reagoi përmes një InstaStory, duke mohuar pretendimet për një lidhje të re me prezantuesen.
Artisti kërkoi që informacionet për jetën e tij private të mos publikohen si fakte pa u verifikuar më parë.Megjithatë, reagimi i DJ PM u përqendrua te pretendimet për një romancë me Almedina Ismajlin. Ai nuk dha një konfirmim apo mohim të drejtpërdrejtë për zërat rreth ndarjes nga Sarah Berisha.
Kështu, dyshimet për marrëdhënien mes DJ PM dhe Sarah Berishës mbeten të pakonfirmuara, ndërsa artisti ka reaguar vetëm ndaj aludimeve për lidhjen e përfolur me Almedina Ismajlin.
Ndërkohë, në rrjetet sociale vijojnë komentet dhe spekulimet për jetën e tij private.